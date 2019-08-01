Финский политолог связал ужесточение визовых правил для россиян с разведкой США

Хельсинки, 1 августа. Финляндия ужесточила визовые требования для россиян с целью сбора разведывательной информации о гражданах России. Об этом заявил финский правозащитник Йохан Бекман.

Ранее стало известно, что с 1 сентября Финляндия будет запрашивать у граждан России, подающих заявление на шенгенскую визу, полный комплект документов. С 1 сентября российским туристам будет необходимо подтвердить свой план поездки и наличие финансовых средств. К заявлению необходимо будет приложить билеты и бронь гостиницы. По словам представителей посольства Финляндии в России, данные меры приводят визовый режим в соответствие с требованиями Шенгенского соглашения.

По мнению финского политолога и правозащитника Йохана Бекмана, решение Хельсинки об ужесточении визового режима имеет политические мотивы и является попыткой «гибридного центра» США получить доступ к данным российских туристов.

«В данной ситуации каждый россиянин, который хочет получить визу, должен будет принести папку документов, где есть информация о работе, банке, семье. Это может быть полезно разведывательным структурам Запада. В самой Финляндии внешней разведки нет», — пояснил правозащитник.

Он также выразил уверенность, что данные меры приведут к сокращению потока российских туристов. Бекман назвал странным решение финских властей, отметив, что недавно Россия максимально облегчила получение виз для граждан Евросоюза, передает телеканал «360».