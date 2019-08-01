Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Финский политолог связал ужесточение визовых правил для россиян с разведкой США

579
0 Оставить комментарий

Финский политолог связал ужесточение визовых правил для россиян с разведкой СШАХельсинки, 1 августа. Финляндия ужесточила визовые требования для россиян с целью сбора разведывательной информации о гражданах России. Об этом заявил финский правозащитник Йохан Бекман.

Ранее стало известно, что с 1 сентября Финляндия будет запрашивать у граждан России, подающих заявление на шенгенскую визу, полный комплект документов. С 1 сентября российским туристам будет необходимо подтвердить свой план поездки и наличие финансовых средств. К заявлению необходимо будет приложить билеты и бронь гостиницы. По словам представителей посольства Финляндии в России, данные меры приводят визовый режим в соответствие с требованиями Шенгенского соглашения.

По мнению финского политолога и правозащитника Йохана Бекмана, решение Хельсинки об ужесточении визового режима имеет политические мотивы и является попыткой «гибридного центра» США получить доступ к данным российских туристов.

«В данной ситуации каждый россиянин, который хочет получить визу, должен будет принести папку документов, где есть информация о работе, банке, семье. Это может быть полезно разведывательным структурам Запада. В самой Финляндии внешней разведки нет», — пояснил правозащитник.

Он также выразил уверенность, что данные меры приведут к сокращению потока российских туристов. Бекман назвал странным решение финских властей, отметив, что недавно Россия максимально облегчила получение виз для граждан Евросоюза, передает телеканал «360».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров