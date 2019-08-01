Ходорковский палец о палец не ударил бы ради спасения журналистов в ЦАР, уверен депутат

Во вторник, 30 июля, исполнился год с момента гибели трех российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко — в Центральноафриканской Республике. Депутат Государственной думы Евгений Федоров считает, что главный спонсор ЦУР, беглый и судимый олигарх Михаил Ходорковский намеренно толкнул журналистов на смерть.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров считает, что именно из-за беглого олигарха погибли россияне. Парламентарий провел параллель с убийством главы Нефтеюганска Владимира Петухова. Для Хородковского человеческая жизнь не стоит ничего, убежден он.

«Дело в том, что бизнес и работа Ходорковского, кто знает эпизод с убийством главы Нефтеюганска Петухова, построены на противоправных действиях. Он готовил себе офис на Садовом. Есть высказывания жителей, которых оттуда просто выселили. Он человек, склонный к позиции, что человек при необходимости разменивается на какую-то пешку. В том числе ценой жизни этих людей. Посылая туда группу журналистов, он прекрасно понимал, что он не обеспечивает их безопасность. Он исходил из того, что это недорого», — заявил депутат в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«А во-вторых Ходорковский прекрасно понимал, что если что-то произойдет, то всегда можно будет обвинить кого-то из России и получить компенсацию у заказчика. А заказчики — это Соединенные Штаты Америки. Поэтому, жертвуя людьми, он заранее ничего не проигрывал, и это его стиль. Его сторонникам в России нужно понимать, что из всех них он готов сделать «сакральных жертв», если он увидит в этом хотя бы малейшую экономическую выгоду», — говорит член нижней палаты российского парламента.

Журналисты направились в ЦАР по туристическим визам, а также нарушили множество других местных законов, что могло привести к их аресту. Политик отметил, что условия содержания в тюрьме в ЦАР являются крайне жесткими. Но российские власти сделали бы все возможное, чтобы освободить своих граждан, на что бы никогда не пошел Ходорковский.

«Я могу точно сказать, что Ходорковский и палец о палец бы не ударил, чтобы их из тюрьмы вызволили. Насколько сумело бы сделать это наше посольство, поскольку это российские граждане,— сложный вопрос. Но, думаю, наш бы МИД договорился. А Ходорковский только бы препятствовал этому», — резюмировал Евгений Федоров.

Напомним, российские журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев по заданию Ходорковского направились летом 2018 года в Центральноафриканскую Республику. Спустя несколько дней после приезда в африканскую страну журналисты были найдены мертвыми.

В Российском внешнеполитическом ведомстве в свою очередь заметили, что посольство Центральноафриканской Республики в Москве было введено в заблуждение относительно истинной цели представителей СМИ и выдало им туристические визы.