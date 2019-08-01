Эксперт рассказал, на каких условиях «Газпром» может сохранить транзит через Украину

Еврокомиссия (ЕК) в вопросе о транзите российского газа через территорию Украины де-факто заняла сторону Украины. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института национальной энергетики, главный редактор журнала «Газпром» Сергей Правосудов.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на десять лет с начала 2020 года.

Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, это предложение будет обсуждаться на трехсторонних переговорах, которые ЕК предложила провести 16 сентября.

«Объем прокачки газа через Украину ЕК предлагает — 60 миллиардов кубометров в год. И контракт должен быть заключен на десять лет. Это неприемлемо для России», — считает собеседник ФАН.

Он напомнил, что после завершения обходных газопроводов — «Турецкого потока» и «Северного потока — 2» — по большому счету необходимость в транзите российского газа через Украину отпадет.

«Но сегодня никто не сможет сказать, когда обходные газопроводы заработают на полную мощность. Видимо, не раньше чем через два года, поскольку не готова инфраструктура на суше в Европе. Поэтому, наверное, будут поиски какого-то компромисса», — отметил аналитик.

По его словам, для «Газпрома» идеальный вариант — ежегодно заключать контракт.

«Но, видимо, придется уступать. Допустим, договор о транзите будет заключен на пять лет, и в нем будет прописано постепенное снижение объемов прокачиваемого газа», — предположил эксперт.

Сегодня точно невозможно сказать, сколько голубого топлива будет требоваться Европе через два-три года, считает Сергей Правосудов. Если Евросоюз нарастит объемы закупок, не исключено, что обходных газопроводов будет не хватать. И транзит через Украину будет сохранен на длительный срок либо начнется строительство новых ниток газопроводов. Глава «Газпрома» Алексей Миллер уже допускал строительство «Северного потока — 3», напомнил собеседник ФАН.

«В любом случае «Газпром» не согласится на предложение ЕК о прокачке 60 миллиардов кубометров газа через территорию Украины, поскольку это будет означать, что «Северный поток — 2» останется пустым», — уверен директор Института национальной энергетики.

По словам эксперта, украинская газотранспортная система устроена так, что при сокращении объемов прокачки придется отключать часть трубопроводов. А это приведет к тому, что от газа окажутся отрезанными многие украинские потребители.

«Чтобы этого не допустить, надо будет делать какие-то новые перемычки между трубами, что-то модернизировать. А все это — большие деньги, которых у Киева нет. За чей счет это будет делаться — совершенно непонятно. Ясно только, что переговоры о транзите через Украину будут очень непростыми. И в сентябре, видимо, ничего решено не будет. В лучшем случае компромисс будет найден в декабре этого года», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что, если «Газпром» откажется продлевать соглашение о транзите, украинская сторона обратится в суд за компенсацией. Шансы на то, что суд встанет на сторону украинской компании, он оценивает как высокие.