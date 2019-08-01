Провокаторов начали обучать организации массовых беспорядков и погромов на незаконных митингах

Санкт-Петербург, 1 августа. Группа туристов из Санкт-Петербурга, которая направилась на байдарках в Онежскую губу Белого моря в Карелии и пропала, найдена. Об этом сообщил глава администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» Алексей Уханов.

Как пишет ТАСС, в настоящее время туристов эвакуируют на вертолете в населенный пункт Сумский Посад. Оттуда они отправятся на личном транспорте. По словам заместителя начальника ГУ МЧС по Республике Карелия Андрея Хилиманюка, «все живы, все здоровы, не было информации, что кому-то медицинская помощь нужна».

Напомним, группа из 10 байдарочников пропала в Белом море. Туристы должны были два дня назад добраться до Кондоострова и выйти в эфир, однако этого так и не произошло. О пропаже байдарочников сообщили их родственники.