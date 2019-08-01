Тюрьма как запасной план, или Почему Ходорковский не сомневался в гибели журналистов в ЦАР

Есть большая вероятность, что беглый российский олигарх Михаил Ходорковский и не рассчитывал на выживание журналистов, погибших в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказала политолог и политтехнолог Наталия Елисеева. На случай, если бы им удалось избежать смерти от рук местных бандитов, у Ходорковского был запасной план — журналистов ждала гибель в жесточайших условиях центральноафриканской тюрьмы за нарушение местных законов, о чем ранее сообщал ФАН.

Годовщина смерти

30 июля исполнился ровно год с момента гибели трех российских журналистов — Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева — в ЦАР. При этом сам Ходорковский и главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин, наслаждаясь свободой, лицемерно обвиняют в трагедии других.

Заметим, что Коняхин заставил российских журналистов нарушать законы ЦАР. Расторгуев, Джемаль и Радченко въехали в страну по туристической визе. Они скрыли истинную цель своего визита. Кроме того, они также не стали регистрировать аппаратуру, что является нарушением еще одного закона — «Об учреждении и функционировании Высокого Совета по коммуникациям». С этого момента каждое действие российских журналистов является основанием для ареста по подозрению в шпионаже. А выжить в центральноафриканской тюрьме им бы вряд ли удалось.

«На возвращение журналистов расчета не было»

Как отметила Наталия Елисеева, пренебрежение элементарной техникой безопасности, нарушение установленных правил и законов привело к человеческим жертвам. Спустя год после трагедии можно наблюдать, как виновный всеми силами пытается свою вину перекинуть на других. Более того, все предоставленные факты просто игнорируются.

«В данной истории много моментов, вызывающих вопросы. Зачем журналисты поехали по туристической визе? Зачем было посещать объекты под видом туристов, хотя это запрещено? Зачем было прикидываться волонтерами ООН? Зачем нужны были поддельные пропуска? Складывается ощущение, что журналистов специально толкали на совершение данных действий или им обещали, что все будет в порядке. Хотя не факт, что заказчик всего этого не понимал, на что толкает журналистов, и чем это может закончиться. Не хочу никого обвинять, но, возможно, что на возвращение журналистов расчета и не было», — заключила Наталия Елисеева.

ФАН ранее опубликовало расследование «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР». В фильме были изложены все факты, которые удалось собрать журналистам, полицейским и детективам.

В феврале 2019 года Федеральное агентство новостей наняло частного детектива Евгения Гвоздева для более глубокого анализа всей доступной информации об обстоятельствах гибели журналистов в Центральноафриканской Республике в связи с многочисленными спекуляциями вокруг трагедии. Частный детектив должен был проверить все обстоятельства, которые касались прибытия, контактов, передвижения и гибели россиян. В июне 2019 года он передал в Следственный комитет РФ собранные им материалы.