Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Режиссер раскрыл секрет успеха клипа Артура Пирожкова «Зацепила»

352
0 Оставить комментарий

Режиссер раскрыл секрет успеха клипа Артура Пирожкова «Зацепила»

Москва, 1 августа. Обновленная история любви Золушки и Принца в интерпретации Артура Пирожкова (Александра Реввы) набрала более 100 миллионов просмотров на YouTube. 

Клип был опубликован на сайте в марте. За это время его посмотрели 100 миллионов раз. Режиссер клипа Сергей Грей в интервью телеканалу «360» отметил, что залогом успеха является настрой все делать «правильно и хорошо».

«Делай все правильно и хорошо — и все получится. А как можно прогнозировать такое? Задача была снять клип, с Сашей Ревой работаем уже не первый раз, поэтому опять, при очередной встрече, возникла песня «Зацепила». Придумали идею, Саша захотел Золушку. Мы ее реализовали», — рассказал клипмейкер.

При этом он отметил, что такой успех предугадать было невозможно.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», Ревву раскритиковали за новый клип на песню «Алкоголичка». Интернет-пользователи возмутились тем, что в ролике, за двое суток набравшем более 8 млн просмотров, речь идет о девушке, имеющей проблемы с алкоголем.

По сюжету клипа, разношерстные компании собираются провести время на природе и случайным образом выбирают для этого одно и то же место. После выяснения отношений и борьбы за отдых рядом с водоемом, они устраивают совместный пикник.

Некоторые пользователи соцсетей назвали ролик «деградацией» и разочаровались в творчестве исполнителя. Другие обвинили Ревву в безнравственности, намекнув на то, что основная его аудитория — дети.

Отметим, на сегодняшний день клип «Алкоголичка» просмотрели на YouTube более 44 миллионов раз.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров