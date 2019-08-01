Режиссер раскрыл секрет успеха клипа Артура Пирожкова «Зацепила»

Москва, 1 августа. Обновленная история любви Золушки и Принца в интерпретации Артура Пирожкова (Александра Реввы) набрала более 100 миллионов просмотров на YouTube.

Клип был опубликован на сайте в марте. За это время его посмотрели 100 миллионов раз. Режиссер клипа Сергей Грей в интервью телеканалу «360» отметил, что залогом успеха является настрой все делать «правильно и хорошо».

«Делай все правильно и хорошо — и все получится. А как можно прогнозировать такое? Задача была снять клип, с Сашей Ревой работаем уже не первый раз, поэтому опять, при очередной встрече, возникла песня «Зацепила». Придумали идею, Саша захотел Золушку. Мы ее реализовали», — рассказал клипмейкер.

При этом он отметил, что такой успех предугадать было невозможно.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», Ревву раскритиковали за новый клип на песню «Алкоголичка». Интернет-пользователи возмутились тем, что в ролике, за двое суток набравшем более 8 млн просмотров, речь идет о девушке, имеющей проблемы с алкоголем.

По сюжету клипа, разношерстные компании собираются провести время на природе и случайным образом выбирают для этого одно и то же место. После выяснения отношений и борьбы за отдых рядом с водоемом, они устраивают совместный пикник.

Некоторые пользователи соцсетей назвали ролик «деградацией» и разочаровались в творчестве исполнителя. Другие обвинили Ревву в безнравственности, намекнув на то, что основная его аудитория — дети.

Отметим, на сегодняшний день клип «Алкоголичка» просмотрели на YouTube более 44 миллионов раз.