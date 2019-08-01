ЕК предложила РФ и Украине заключить транзитный контракт на 10 лет, сообщил источник

Москва, 1 августа. Еврокомиссия предложила России и Украине заключить десятилетний контракт на транзит газа с начала 2020 года. Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, это предложение будет обсуждаться на трехсторонних министерских переговорах, которые ЕК предложила провести 16 сентября. Отмечается, что официально дата встречи еще не утверждена, но стороны уже заявили о согласии провести ее.

Источник добавил, что представители российской и европейской сторон на министерской встрече уже определены — это глава Минэнерго РФ Александр Новак и замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович. При этом вопрос с делегацией Киева пока остается открытым, так как необходимо учитывать формирование нового правительства Украины после парламентских выборов.

«Главной темой трехсторонних переговоров станет предложение Еврокомиссии подписать газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года», — сказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что предложение было озвучено на январской встрече в Брюсселе, и у сторон было достаточно времени, чтобы его обдумать.

Как отмечает агентство, предложив Москве и Киеву вариант с контрактом на 10 лет, Еврокомиссия отошла от своих базовых позиций в газовой сфере. Ранее ЕК высказывала претензии к практике долгосрочных контрактов на поставки топлива, которые якобы принудительно привязывают европейских потребителей к российскому поставщику.

Напомним, 31 декабря 2019 года истекает срок действия десятилетнего газового контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». К этому моменту также планируется запуск «Северного потока — 2», который снизит зависимость России от украинского маршрута.