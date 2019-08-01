В Госдуме предложили изменить нормы безопасности из-за лесных пожаров в Сибири. События дня. ФАН-ТВ

Пожарная безопасность

Ущерб от лесных пожаров надо оценивать не только по экономическим критериям, но и экологическим. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев — он предложил изменить принятую сегодня систему. По его словам, пожары влияют на здоровье человека, вызывая болезни дыхательной и сердечно-сосудистой систем. А ведь дым от огня, который движется на восток, окутал уже не только соседние области, но и другие страны — сегодня его заметили даже в Канаде и США. О том, что нормативы нужно дорабатывать, сегодня говорит и спикер Госдумы Вячеслав Володин:

«Если мы хотим сохранить лес, нужно в обязательном порядке там, где это возможно, разбить его на просеки. Сегодня они если и есть в лесных массивах, то имеют ширину максимум шесть метров. Было бы правильно их расширить до уровня, который позволяет остановить как низовой, так и верховой пожар», — сказал Вячеслав Володин.

Тушением огня в Сибири заняты не только спасатели МЧС, но и военные. Министерство обороны уже отправило в регион первые самолеты Ил-76. Причиной стихии, от которой пока больше всех пострадал Красноярский край, стала засушливая погода, хотя свою роль, возможно, сыграл и человеческий фактор. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проверить данные о поджоге лесов с целью сокрытия незаконной рубки. Именно этим вопросом сейчас и займется следствие.