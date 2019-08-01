В Госдуме предложили изменить нормы безопасности из-за лесных пожаров в Сибири. События дня. ФАН-ТВ

Пожарная безопасность
Ущерб от лесных пожаров надо оценивать не только по экономическим критериям, но и экологическим. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев — он предложил изменить принятую сегодня систему. По его словам, пожары влияют на здоровье человека, вызывая болезни дыхательной и сердечно-сосудистой систем. А ведь дым от огня, который движется на восток, окутал уже не только соседние области, но и другие страны — сегодня его заметили даже в Канаде и США. О том, что нормативы нужно дорабатывать, сегодня говорит и спикер Госдумы Вячеслав Володин:
«Если мы хотим сохранить лес, нужно в обязательном порядке там, где это возможно, разбить его на просеки. Сегодня они если и есть в лесных массивах, то имеют ширину максимум шесть метров. Было бы правильно их расширить до уровня, который позволяет остановить как низовой, так и верховой пожар», — сказал Вячеслав Володин.
Тушением огня в Сибири заняты не только спасатели МЧС, но и военные. Министерство обороны уже отправило в регион первые самолеты Ил-76. Причиной стихии, от которой пока больше всех пострадал Красноярский край, стала засушливая погода, хотя свою роль, возможно, сыграл и человеческий фактор. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проверить данные о поджоге лесов с целью сокрытия незаконной рубки. Именно этим вопросом сейчас и займется следствие.
Экстремизм в Татарстане
Вахитовский суд в Казани арестовал двух россиян, обвиняемых в подготовке теракта. Накануне они были задержаны в Нижнекамске с поличным — прямо на том месте, где и планировали преступление. Силовики ФСБ изъяли взрывчатку и детали самодельных бомб. Как выяснило следствие, с мая по июль текущего года экстремисты, под влиянием запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», вели активную пропаганду в Татарстане, пытаясь склонить местных жителей к терроризму. К слову, возможных сообщников оперативники сейчас разыскивают. Конкретную цель боевиков казанский суд так и не назвал, лишь уточнив, что речь идет о нескольких объектах органов власти. К диверсии радикалы готовили даже похищение сотрудников ФСБ и МВД — ради получения служебной информации. Но вместо этого обвиняемые до 29 сентября пробудут в СИЗО, после чего их арест, возможно, продлят снова. Отметим, что за последние полгода в России предотвращено уже 17 терактов — такую статистику привел заместитель генпрокурора Александр Буксман. Более того, по его словам, это число не снижается, а угроза разрастания новых очагов терроризма в регионах пока сохраняется.
Избирком пошел в отказ
«Кандидаты в кандидаты» на предвыборной гонке в Мосгордуму, судя по всему, прибыли к финишу. Столичный горизбирком отклонил уже 22 из 23 жалоб на отказ в регистрации. Сегодня в силе остались решения еще по пяти кандидатам: Зое Шаргатовой, Эльмире Шагиахметовой, Александру Соловьеву, Ивану Кульневу и Геннадию Гудкову. Сын последнего — Дмитрий (кстати, тоже несостоявшийся кандидат) сейчас и вовсе арестован за организацию незаконных митингов. Единственным, чью жалобу Мосгоризбирком в итоге принял, оказался кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин — ему вернули 203 ранее забракованных подписи, с небольшим запасом их хватает для регистрации. А вот другим желающим, судя по всему, надо готовиться уже к следующим выборам, хотя некоторые до сих пор возмущаются особенно громко. Шороху, конечно, навела так называемая команда блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и другие — всех не допустили к выборам из-за многочисленных нарушений с документами: брак в подписях за их выдвижение превысил допустимые 10%. За последние недели оппозиционеры провели серию несогласованных акций в Москве, которые обернулись массовыми беспорядками. Однако «продавить» избирком горе-кандидаты так и не смогли, и сейчас призывами к незаконным протестам всерьез заинтересовалась полиция — несколько фигурантов дела уже находятся под стражей.