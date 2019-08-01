ВСУ запустили ударный беспилотник на юге ДНР, трое ополченцев ранены

Донецк, 1 августа. Трое военнослужащих Народной милиции Донецкой Народной Республики получили ранения на юге ДНР в результате удара со стороны украинского беспилотника, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в 14.05 по местному времени (совпадает с московским) в районе населенного пункта Октябрь: киевские силовики с использованием ударного беспилотника сбросили гранату ВОГ-17 на позиции Народной милиции ДНР. В результате разрыва боеприпаса получили ранение трое военнослужащих Республики.

Раненых эвакуировали, врачи оказали им необходимую помощь. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное. Беспилотник был уничтожен подразделениями ПВО ДНР.

В 14.35 киевские силовики предприняли вторую попытку удара с воздуха, однако на подлете к позициям Народной милиции, БПЛА был сбит и упал на территории, подконтрольной Украине.

В ДНР потребовали от международных наблюдателей миссии ОБСЕ «зафиксировать факт применения украинской стороной ударных беспилотных летательных аппаратов», а также «добиться от Украины прекращения провокаций, направленных на эскалацию конфликта».

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. После государственного переворота в стране ЛНР и ДНР заявили о независимости, а в ответ Киев объявил о старте военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинские власти систематически нарушают взятые на себя обязательства.

Ранее в четверг сообщалось, что солдаты ВСУ выпустили две мины по населенному пункту Куликово, расположенному на юге ДНР.