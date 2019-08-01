СК РФ возбудил первое уголовное дело по факту лесных пожаров в Сибири

Москва, 1 августа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту лесных пожаров в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным ведомства, следователи СК возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц министерства лесного хозяйства Красноярского края.

По версии следствия, с 22 марта по 1 августа чиновники регионального министерства лесного хозяйства не предприняли меры по ликвидации лесных пожаров, что стало причиной распространения огня на большой территории. В ведомстве также добавили, что в настоящее время проходят обыски в министерстве лесного хозяйства Красноярского края, региональном управлении МЧС и лесопожарном центре.

К настоящему моменту общая площадь лесных пожаров в Сибири превышает 2,9 миллиона гектаров. В Красноярском крае горят более миллиона гектаров леса.

31 июля глава правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание с вице-премьерами, в ходе которого обсуждалось решение проблемы лесных пожаров в Сибири. По итогам совещания премьер-министр распорядился усилить группировку МЧС, а также призвал глав регионов взять под личный контроль ситуацию с лесными пожарами и принять все необходимые меры, чтобы не допустить распространения огня к границам населенных пунктов.