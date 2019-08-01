«Зеленая лента» выпустила методичку по организации массовых беспорядков

Москва, 1 августа. «Зеленая лента» выпустила методичку с разбором полетов несогласованного митинга так называемой «оппозиции» 27 июля и новыми рекомендациями по организации массовых беспорядков.

Интересно, что людей буквально инструктируют, как правильно идти на столкновения с сотрудниками правоохранительных органов и устраивать настоящие погромы и побоища. «Зеленая лента» представила две тактики: одной кучей противостоять правоохранителям или расходиться и агитировать, постепенно набирая численность.

Участники сборища 27 июля изначально начали приходить на площадь у мэрии Москвы, постепенно их численность увеличивалась. Сотрудники правоохранительных органов и росгвардейцы были уверены, что смогут разделить толпу на несколько частей, после чего разогнать незаконный митинг. Однако сработала вторая тактика: «оппозиционеры» разошлись по городу, вынудив полицейских распылить свои силы. К концу митинга его участники устали и решили найти общее «пристанище», чтобы восстановить свои силы.

В этот момент полиция выпустила тех кандидатов, которых не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. Они начали призывать всех собираться на Трубной площади.

Далее «Зеленая лента» подготовила список рекомендаций по организации погромов и беспорядков на массовых публичных мероприятиях, призвав не полагаться на неопытных известных «оппозиционеров», которые часто ошибаются из-за отсутствия опыта и информации. Также отмечается важность геочатов, с помощью которых и происходит координация незаконных мероприятий.

Напомним, 27 июня в Москве прошел несогласованный митинг «оппозиции» — настоящее сборище провокаторов и дебоширов. Они вели себя крайне агрессивно и пытались провоцировать полицейских и росгвардейцев, кидали в них бутылки, куски асфальта и даже мусорные урны. Также в ход были пущены перцовые и газовые баллончики. Больше 600 задержанных участников, что примечательно, оказались приезжими. Сотрудники правоохранительных органов вели себя максимально корректно и профессионально, делая все возможное, чтобы обеспечить безопасность горожан и не допустить беспорядков. Ранее бывший начальник ГУ МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку на незаконном митинге.

Следственный комитет России поблагодарил телеканал «Дождь» за помощь в установлении провокаторов на незаконном митинге в Москве. В благодарности на имя генерального директора канала Натальи Синдеевой отмечается, что трансляция «Дождя» оказала значительную помощь силовикам при выявлении провокаторов на незаконном митинге оппозиции в Москве и их последующем задержании.