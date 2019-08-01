Захарова напомнила Западу о жестоком разгоне демонстраций в Париже, Франкфурте и Лондоне

Москва, 1 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления стран Запада по несанкционированной акции, которая состоялась в Москве 27 июля. Дипломат отметила, что ей странно слышать какие-либо упреки от Франции, Германии, США и Великобритании, где полиция часто применяет слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки и водометы против демонстрантов.

Ранее внешнеполитические ведомства Франции и Великобритании, кабмин ФРГ и еще несколько стран в различной форме выразили обеспокоенность в связи с задержаниями провокаторов на незаконном митинге в Москве. На сайте Европейской внешнеполитической службы также появилось сообщение с критикой в адрес России. При этом в Германии не звучала критика в адрес Парижа, когда французская полиция применяла слезоточивый газ и водометы против участников многочисленных акций «желтых жилетов». Не было критики и в связи с действиями полиции по время антииммигрантских маршей в Германии. МИД Великобритании также не высказывался по теме разгонов демонстраций «желтых жилетов».

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявления в адрес Москвы по линии внешнеполитических ведомств различных стран в связи с незаконной акцией 27 июля.

«О какой-либо пропорциональности действий говорить не приходится, когда смотришь на разгон демонстраций в Париже, Франкфурте, Фергюсоне и, кстати, Лондоне. Нашлись учителя!» — цитирует слова Марии Захаровой РИА Новости.

Дипломат также напомнила зарубежным партнерам содержание международного пакта о гражданских и политических правах. Захарова обратила внимание на обязанности, которые налагает пользование правами на свободу выражения мнения и свободу собраний, а также ограничения, предусмотренные российскими и международными документами.

Ранее МИД России напомнил о действиях британской полиции, которая зажала протестующих в кольцо и так продержала их несколько часов во время студенческих волнений в Лондоне в 2010 году.

Напомним, 27 июля в Москве состоялся незаконный митинг, организованный представителями «оппозиции», которых на законных основаниях не зарегистрировали кандидатами в депутаты Мосгордумы. Например, юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь отказали в допуске на выборы в связи превышением доли недействительных подписей в автографах, подданных ею в избирком. Уровень «брака» в ее подписных листах составил более 14% при допустимом пороге в 10%. Еще у одного выдвиженца, Дмитрия Гудкова, доля «брака» в поданных им подписных листах составила 18,4%. До этого так называемых независимых кандидатов неоднократно ловили на фальсификации подписей избирателей. Например, в июне во время подписной кампании была обнаружена целая «фабрика» по подделке подписей за Соболь.

После недопуска к выборам «оппозиционные» кандидаты стали заявлять о незаконности отказа в регистрации со стороны избиркома. Однако вместо того, чтобы отстаивать свою правоту в суде, они предпочли устраивать запрещенные митинги, подвергая опасности жителей столицы.

Последняя несанкционированная акция состоялась 27 июля в центре Москвы. Некоторые участники митинга провоцировали сотрудников полиции и росгвардейцев: бросали в них куски асфальта и бутылки, а также нападали с перцовыми баллонами. Сообщалось, что избили полицейского. Провокаторы были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

После событий 27 июля СК РФ возбудил уголовные дела о применении насилия к представителям власти, а также по статье об организации массовых беспорядков. Стало известно, что следователи задержали пятерых активных участников беспорядков и намерены ходатайствовать об их аресте.

Эксперты отмечали, что во время несанкционированного митинга в Москве полиция действовала максимально аккуратно. Генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку и побоище на незаконном митинге. Позже первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман отметил, что события в столице говорят о необходимости скорректировать организацию надзора в органах в период подготовки к проведению единого дня голосования. Он добавил, что сотрудникам надзорного ведомства следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.