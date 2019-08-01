Навальный требует расследовать его «отравление», несмотря на отрицательный анализ

Москва, 1 августа. Блогер Алексей Навальный подал заявление в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело по факту его «отравления» в спецприемнике №1. Об этом в четверг заявил адвокат Навального Вадим Кобзев.

«Алексей Навальный обратился в Зюзинский МРСО ГСУ СК России по Москве с заявлением о совершенном преступлении в связи с его отравлением в спецприемнике №1», — пишет он в Twitter.

По словам юриста, в заявлении содержится просьба провести химико-токсикологическую экспертизу, чтобы выяснить источник аллергической реакции, а также истребовать видео с камер видеонаблюдения.

28 июля пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что блогера доставили из спецприемника в больницу в связи с внезапной аллергией.

Личный врач Навального диагностировала у него интоксикацию. Однако химико-токсикологическое исследование не обнаружило в организме блогера ничего подозрительного, кроме лекарств от аллергии. Эту информацию подтвердил врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев. Напомним, что Навальный был арестован на 30 суток за призывы к участию в незаконном митинге.