Кличко допросили по делу о земельных махинациях в Киеве

Киев, 1 августа. Следователи Государственного бюро расследований Украины допросили мэра Киева Виталия Кличко по делу о махинациях с землей в украинской столице. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Анжела Иванова.

По ее словам, допрос Виталия Кличко состоялся 31 июля. Мэр Киева был допрошен в качестве свидетеля, по уголовному делу о махинациях с земельными участками в столице.

Напомним, в мае 2019 года представители партии президента Украины «Слуга народа» внесли в Верховную раду законопроект, который предполагает разделение должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

После этого Кличко пригрозил Зеленскому досрочными выборами в случае разделения должностей главы КГГА и мэра Киева. Позднее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Виталий Кличко потерял контроль над украинской столицей, поэтому должен сам подать в отставку с поста главы КГГА.

В свою очередь Кличко обвинил Зеленского в попытке назначить на должность главы КГГА «своего человека». Кроме того, Кличко выразил уверенность, что разделение полномочий мэра Киева и главы КГГА лишит столицу местного самоуправления. Он также добавил, что подобные методы использовал экс-президент Виктор Янукович.

24 июля стало известно, что администрация президента Украины Владимира Зеленского намерена отправить в отставку мэра Киева Виталия Кличко.