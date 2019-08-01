Большая часть Украины захочет стать территорией РФ, уверен военкор из ДНР

Военный корреспондент из Донецка Сергей Макаренко — один из первых жителей ДНР, получивший гражданство Российской Федерации. Сергей работает в информационном портале Inside Donetsk, а также ведет авторский канал Makarenko.Live в Telegram, где делится с подписчиками размышлениями о военной и политической жизни в Донбассе.

Федеральное агентство новостей побеседовало с Сергеем, чтобы узнать, как ему удалось получить паспорт РФ, а также каким он видит будущее Донбасса и Украины.

— Какой была ваша жизнь до начала гражданского конфликта в Донбассе? Чем вы занимались?

— До начала боевых действий я работал механиком на табачной фабрике в Донецке. С журналистикой совсем никак не был связан.

— Давайте вспомним 2014 год. Какой была ваша реакция на госпереворот в Киеве и на события в Крыму? Как это на вас повлияло?

— Я всегда ощущал себя русским. Положительно отреагировал на то, что крымчане, мои братья, добились поставленной цели и теперь живут в Российской Федерации. Они стали гражданами России, это здорово.

А в Киеве… Как к этому относиться? В Киеве произошло незаконное свержение власти. Антиконституционный государственный переворот. Особо тяжкое преступление. Еще и каким путем это провернули — сотни человек убили!

Я как считал себя русским, так и считаю. Просто раньше я любил Украину. А сейчас я не люблю сам государственный институт под названием «украинская власть». К самим украинцам я в большинстве случаев отношусь нормально.

— Давайте вспомним начало гражданского вооруженного конфликта. Какое событие наложило наибольший отпечаток на вашу судьбу, как все это изменило вашу жизнь и род деятельности?

— Самый большой отпечаток на мне оставили трагические события в Одессе 2 мая 2014 года. Это событие оказало на меня самое сильное влияние за всю мою жизнь. Хуже этого я не видел вообще ничего. А я видел много страшного. Здесь, в Донбассе, было много страшных событий, но такого ужаса, как тогда в Одессе, даже вообразить нельзя.

— Как сейчас складывается жизнь в республиках Донбасса, когда интенсивность боевых действий немного снизилась? На что это похоже, чем отличается от жизни до 2014 года?

— Война идет, будем откровенны. Она никуда не делась. Правда, сейчас «перемирие». Жизнь во время войны? Да это то же самое. А вот если сравнивать с жизнью до 2014 года, она совсем другая. Я уже не могу вспомнить, какой она была — эта мирная жизнь… У меня она была беззаботная. Хорошая работа, очень много свободного времени, приличная зарплата. Сейчас жизнь совсем другая, но по-своему хорошая.

— Какова роль России в налаживании мирной жизни после снижения интенсивности боевых действий?

— Роль России здесь самая непосредственная. Пока украинская власть направляла на нас зеленые «Уралы» с реактивными системами залпового огня, Российская Федерация направляла сюда колонны белых КАМАЗов с гуманитарной помощью. Кто еще это делал?

Российская Федерация признавала наши документы. Кто еще это делал? Это не было каким-то поощрением. Это была вынужденная гуманитарная мера.

Президент РФ распорядился признавать в России документы, выданные на территории ДНР и ЛНР. Это была тоже гуманитарная помощь своего рода. И вот сейчас нам выдают паспорта России.

— Поговорим о выдаче российских паспортов. Для чего они жителям ДНР и ЛНР, как этот документ изменит жизнь дончан?

— Выдача паспортов ничего не изменит и не должна изменить. Вот, например, я всю жизнь считал себя русским, получил гражданство Российской Федерации, но проживать и дальше собираюсь на территории Донецкой Народной Республики. Надеюсь, рано или поздно Донецк станет частью Российской Федерации.

А если не станет — ничего страшного, я буду полноправным гражданином России, но проживающим за ее пределами. Я люблю Россию и люблю свой дом, который находится в Донецке.

А для чего российский паспорт нужен остальным жителям ЛНР и ДНР? Да кому как. Начиная от, будем откровенны, варианта уехать отсюда, чтобы работать, до такого, как у меня.

— Каков был ваш путь к обретению российского паспорта? Были ли у вас родственные или иные связи с Россией?

— Сложно сказать о родственных связях, кроме одной — мать родилась в России, жила на севере, отучилась там и уже совершеннолетней оказалась здесь, в Донбассе. Но мне это никак не помогло. Я воспользовался упрощенной процедурой приобретения гражданства Российской Федерации, согласно указу президента РФ Владимира Путина. Я считаю себя русским — это главное основание.

— С какими сложностями сталкиваются жители ДНР и ЛНР при оформлении российского паспорта?

— Ни с какими сложностями при оформлении паспорта России на территории ДНР я не сталкивался. Единственная сложность — отстоять в очереди. Остальное — вообще не вопрос.

— Каким вы видите будущее республик Донбасса? Есть ли у вас прогнозы?

— Думаю, в будущем какая-то большая часть Украины захочет стать территорией Российской Федерации. И называться она будет — Юго-Западный федеральный округ. Это просто мое мнение. Вот такой мой прогноз.

Мы убедимся в реальности перспектив этого варианта, когда президент Российской Федерации подпишет такой же указ о паспортизации, только для Украины. Тогда и увидим, сколько будет желающих и насколько реальна эта перспектива.