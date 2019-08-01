В Госдуме назвали наследником эсэсовцев депутата из Латвии, обвинившего СССР в «оккупации»

Назвать «несчастьем» победу СССР над нацистской Германией мог только потомок эсэсовцев. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей озвучил депутат Государственной думы Павел Шперов.

Ранее с соответствующим заявлением выступил глава фракции националистической партии «Все — Латвии» в Рижской думе Дайнис Лоцис. По его мнению, страна была «оккупирована» Советским Союзом с 1940 по 1991 год — к такому «несчастью» привела-де победа Красной армии над гитлеровцами. Провокационные слова латвийского депутата прозвучали на годовщину освобождения Каунаса от немецко-фашистских захватчиков.

«Если данный гражданин является наследником эсэсовцев, которые воевали против Советского Союза и уничтожали собственных сограждан, тогда для этого высказывания есть достаточно простое объяснение. Другого я дать не могу», — заявил российский парламентарий.

По словам члена комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, «разумный человек вряд ли будет высказывать подобные мысли».

Напомним, что земли нынешней Латвии полностью вошли в состав Российской империи к концу XVIII века. Первый период независимости Латвии длился с 1918 по 1940 год и завершился ее вхождением в состав Советского Союза. К середине июля 1941 года территория Латвийской ССР была оккупирована нацистской Германией. В октябре 1944 года республика была освобождена от захватчиков. Декларация о «восстановлении независимости» Латвийской Республики была принята Верховным Советом Латвийской ССР 4 мая 1990 года.