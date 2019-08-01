Россия считает ошибкой принятое под давлением решение генсека ООН по Идлибу

Москва, 1 августа. Россия считает ошибочным решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести расследование по факту авиаударов в сирийском Идлибе. Об этом в четверг заявил исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы разочарованы этим решением. Считаем его ошибочным», — отметил он.

Ранее представители США и Великобритании обвинили Россию в том, что ее самолеты якобы уничтожили «сотни» госпиталей в сирийской провинции Идлиб. При этом они отрицают сообщения о том, что присутствующие в Сирии боевики захватили 119 госпиталей в Идлибе.

Российский представитель в ООН Василий Небензя заявил в ответ, что Москва «знает цену некоторым из таких свидетельств», напомнив про постановочные съемки с участием мальчика Амрана из Алеппо. Он обратил внимание на то, что западные страны уже несколько раз наносили удары по Сирии, и каждый раз поводом для атаки на суверенное государства были фейки «Белых касок» или других сомнительных организаций.



Тем не менее, накануне представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сказал, что Гутерриш изучает запрос от 10 членов Совбеза на проведение расследования авиаударов. Небензя считает, что западные страны пытаются обвинить Россию в бомбежке госпиталей, чтобы сохранить присутствие террористов в регионе.