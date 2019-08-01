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Россия

СК раскрыл детали подготовки теракта в Татарстане

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СК раскрыл детали подготовки теракта в Татарстане

Казань, 1 августа. Обвиняемые в подготовке теракта в Татарстане двое таксистов из Нижнекамска Руслан Шамшутдинов и Ильшат Зайнагутдинов планировали массовое отравление сотрудников силовых структур.

Кроме того, они намеревались захватить заложников. Об этом сообщил представитель следствия на заседании в Вахитовском суде Казани, пишет «Интерфакс». По версии следствия, летом 2019 года фигуранты уголовного дела призывали жителей Нижнекамска совершать теракты в интересах ИГ1 (запрещена в РФ).

Также следователи выяснили, что задержанные хотели отравить сотрудников МВД и ФСБ. Для этого они искали яд. Шамшутдинов и Зайнагутдинов планировали захватить заложников, в том числе из числа сотрудников правоохранительных органов.

Фигуранты уголовного дела намеревались выведать у представителей силовых ведомств служебную информацию, а после убить их. Шамшутдинов и Зайнагутдинов свою вину отрицают.

Напомним, ранее Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт в Татарстане, в ходе операции были задержаны двое террористов «Исламского государства»1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН). ФСБ опубликовала видео задержания террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Интерфакс
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