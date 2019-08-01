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Врачи удалили у мальчика в Индии 526 лишних зубов

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Врачи удалили у мальчика в Индии 526 лишних зубов

Нью-Дели, 1 августа. Индийские врачи провели необычную операцию по удалению из челюсти семилетнего мальчика опухоли, полной рудиментарных зубов. Операция, которая продолжалась несколько часов, прошла успешно.

В удаленном наросте весом в 200 граммов медики насчитали не менее 526 мелких зубов размером от 0,1 до 15 мм. При этом у каждого зуба были корень, коронка и эмаль. Теперь у мальчика 21 зуб, что нормально для его возраста, однако к 16 годам ему потребуются зубные импланты.

«Когда мы получили результаты компьютерной томографии, мы сомневались, что операция пройдет успешно. Но потом мы набрались смелости и пошли на риск», — цитирует отца мальчика The New Indian Express.

Что стало причиной подобной аномалии — неизвестно, однако врачи подозревают, что опухоль могла образоваться из-за излучения местной сотовой вышки или генетического заболевания.

Отметим, что в последний раз подобный случай происходил в Индии в 2014 году, когда во рту у пациента врачи нашли 232 зуба.

Ранее сообщалось, что группа ученых из России и Японии обнаружила клетки, которые могут отвечать за процесс образования зубной ткани у человека. Это открытие может быть использовано для выращивания искусственных зубов. До этого ученые пытались использовать стволовые клетки для выращивания зубов, однако этот эксперимент не увенчался успехом — на полученных образцах не было эмали.

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