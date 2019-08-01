Спикер парламента Башкирии задумался о введении налога на бездетность

Уфа, 1 августа. Председатель Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев задумался о введении налога на бездетность. Своим мнением касательно вопросов демографии в регионе он поделился в социальной сети Facebook.

По словам Толкачева, уровень рождаемости в Башкирии в первом полугодии 2019 года вызывает большую тревогу. Всего за этот период в регионе родились 19,6 тысячи малышей, тогда как еще несколько лет назад годовые показатели рождаемости в республике составляли около 60 тысяч, а в 40–50-е годы превышали 100 тысяч человек.

По его мнению, падение показателя связано с менталитетом современной молодежи, которая больше нацелена на личностный рост, чем на создание семьи и рождение детей. Толкачев заявил, что необходимы дополнительные меры по поддержке семей с детьми. Помощь также нужна неполным семьям. По мнению спикера башкирского парламента, нежелание мужчины создать семью и нести ответственность за ребенка толкает женщину на аборт.

«Гарантия социальной защищенности матерей-одиночек помогла бы избежать таких решений, спасла бы детские жизни. Поскольку Конституция РФ провозглашает Россию социальным государством, не следует снимать с повестки вопрос о налоге на бездетность, который существовал в Советском Союзе вплоть до его распада, хотя лично мне более близка идея уменьшения суммы уплачиваемых налогов для родителей», — написал Толкачев в Facebook.

Он добавил, что все эти вопросы будут подняты на осенней сессии башкирского парламента. По его словам, вопросы демографии и рождаемости получат первостепенную важность на заседании Госсобрания.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов сообщил, что многодетные семьи столицы могут получить новые льготы по имущественному и земельному налогам.

В июле правительство России поддержало законопроект, который предусматривает повышение выплат на детей для малообеспеченых семей. Речь идет о семьях, в которых есть один или два ребенка в возрасте от 1,5 года до трех лет. Если среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов, выплата будет увеличена.