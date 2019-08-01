РФ и Белоруссия примут оптимальное решение по цене на газ для Минска до конца года

Минск, 1 августа. Переговоры между Москвой и Минском о цене на российский газ для Белоруссии будут идти до конца 2019 года, сообщил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

По мнению дипломата, эти переговоры «дадут самый оптимальный и комфортный вариант» по цене на газ в рамках заключенного соглашения.

«Цена — следствие уже заключенного соглашения, а не новых переговоров, это важный момент», — приводит издание Tut.by слова Мезенцева.

Российский посол в Белоруссии добавил, что переговоры носят чисто технический характер. «Оптимальное решение» по цене на российский газ для Белоруссии, по его словам, будет принято до 31 декабря.

Напомним, в 2019 году истекает действие протокола о ценах на голубое топливо, который Россия и Белоруссия заключили два года назад. Белорусский посол в России Владимир Семашко весной этого года сообщил, что свои предложения по методикам расчетов цен на газ Минск уже дважды направил российской корпорации «Газпром», Минэнерго и правительству России. Власти Белоруссии считают, что Минск должен получать российский газ по цене, которая равна цене для субъектов хозяйствования Смоленской области. Цена на газ для Белоруссии в этом году была фиксированной — 127 долларов за тысячу кубометров.