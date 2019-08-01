Американский самолет вновь вторгся в воздушное пространство Венесуэлы

Каракас, 1 августа. Самолет США EP-3E Aries II вновь вторгся в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения. Об этом в четверг сообщил командующий объединенной аэрокосмической обороны ВС Венесуэлы Хуан Тейшейра Диас.

«США со своим самолетом EP3 продолжают создавать риски, вновь вторгаясь в область ответственности авиадиспетчеров без соблюдения протоколов, установленных международными договорами. Целью этой агрессии является провоцирование авиаинцидента», — пишет Диас в Twitter.

#ALERTA EEUU con su aeronave EP3, insiste en crear las condiciones de riesgo operacional, al ingresar nuevamente en la región de información de vuelo sin cumplir con los protocolos establecidos en tratados internacionales. Esta irresponsable agresión busca un incidente. #CEOFANB pic.twitter.com/wEgdHNS0tl — Cmdte Codai (@cmdtecodai) 1 августа 2019 г.

Напомним, что это далеко не первый подобный случай. 22 июля министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что с начала года американские самолеты вторгались в воздушное пространство Венесуэлы 78 раз. Он подчеркнул, что речь идет не о доставке гуманитарной помощи, а о полетах самолетов-разведчиков и других военных бортов. По словам Родригеса, самолеты-разведчики США собирают данные о государственных структурах Венесуэлы.

Напомним, что в январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны так же решили поддержать путчистов. Девятнадцать стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.