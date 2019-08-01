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Американский самолет вновь вторгся в воздушное пространство Венесуэлы

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Американский самолет вновь вторгся в воздушное пространство Венесуэлы

Каракас, 1 августа. Самолет США EP-3E Aries II вновь вторгся в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения. Об этом в четверг сообщил командующий объединенной аэрокосмической обороны ВС Венесуэлы Хуан Тейшейра Диас.

«США со своим самолетом EP3 продолжают создавать риски, вновь вторгаясь в область ответственности авиадиспетчеров без соблюдения протоколов, установленных международными договорами. Целью этой агрессии является провоцирование авиаинцидента», — пишет Диас в Twitter.

Напомним, что это далеко не первый подобный случай. 22 июля министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что с начала года американские самолеты вторгались в воздушное пространство Венесуэлы 78 раз. Он подчеркнул, что речь идет не о доставке гуманитарной помощи, а о полетах самолетов-разведчиков и других военных бортов. По словам Родригеса, самолеты-разведчики США собирают данные о государственных структурах Венесуэлы.  

Напомним, что в январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны так же решили поддержать путчистов. Девятнадцать стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.

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