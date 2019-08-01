Захарова назвала выход США из ДРСМД серьезной ошибкой

Москва, 1 августа. Решение властей США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) наносит непоправимый ущерб международной безопасности и стабильности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие 2 августа. В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД. При этом глава Белого дома обвинил Россию в «нарушении соглашения». В начале июля президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке соблюдения обязательств по ДРСМД в ответ на аналогичные действия Вашингтона. При этом глава государства отмечал, что именно США нарушили договор, разместив пусковые установки американской системы противоракетной обороны на территории Румынии.

Захарова отметила, что односторонний выход США из ДРСМД является серьезной ошибкой. По ее словам, решение Вашингтона уничтожает атмосферу доверия, а также наносит ущерб международной безопасности и стабильности.

«Я могу с уверенностью сказать… это момент исторический, к сожалению, с негативной коннотацией завтрашний день войдет в историю, увы», — сказала Захарова.

Дипломат также добавила, что российская сторона неоднократно проводила мероприятия с участием военных экспертов и специалистов, которые были готовы дать разъяснения американским коллегам по всем интересующим их вопросам. Кроме того, осуществлялась демонстрация объектов, которые «вызвали озабоченность» у Вашингтона, однако американская сторона отказалась принимать участие в этих мероприятиях, передает РИА Новости.

«Мы увидели, наоборот, агрессивное желание не допустить участия кого бы то ни было из собственных партнеров – партнеров США – в любых разъясняющих мероприятиях, которые призваны найти общую почву для обсуждения этой темы. Была агрессивная информационная кампания в самих США, переворачивающая все с ног на голову», — добавила Захарова.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не намерена принимать участие в затратной гонке вооружений и не заинтересована в эскалации напряженности в мире.