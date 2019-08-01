В России назвали заявление Порошенко о минских соглашениях полным абсурдом

Никто не приписывал более странных заслуг минскими соглашениями, чем бывший украинский президент Петр Порошенко. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Соавтор «Минска»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что он является соавтором текста минских соглашений. По его словам, он и канцлер ФРГ Ангела Меркель работали над текстом вместе.

«Я лично сел и писал текст минских соглашений. Вместе с Меркель», — заявил он.

Порошенко подчеркнул, что все, что он делал на президентском посту, было для того, чтобы Украина достигла успеха.

«Полный абсурд»

Как отметил Евгений Валяев, заявление Петра Порошенко о том, что он лично писал минские соглашения, можно поставить в один ряд с недавними словами украинского медийщика Максима Кухара о том, что Украина должна ввести войска в Россию для установления демократического режима. Оба эти заявления — «полный абсурд». Но если Кухар привлек к себе медийное внимание и ему это сыграло на руку, то слова Петра Порошенко не придадут ему политических очков, ведь минские соглашения многие украинские политики считают крайне неудачными для Украины и неисполнимыми в принципе.

«Петр Порошенко старался всегда защищать минские соглашения и даже говорил, что с помощью них Украина преодолела военно-техническое отставание от России. Никто не приписывал более странных заслуг минскими соглашениями, чем бывший украинский президент. Теперь Порошенко приписал авторство над «Минском» себе. Если автор он, то зачем ему было включать в них пункт о том, что Киев должен вести диалог с ДНР и ЛНР напрямую? Зачем он вписал в них пункты об изменении конституции, касающиеся децентрализации страны и предполагающие порядок особого самоуправления для народных республик Донбасса?» — рассказал Евгений Валяев.

По словам эксперта, Порошенко подписывается под документом, который предполагает децентрализацию Украины как ключевого элемента решения вопроса ЛНР и ДНР. По мнению украинских политиков, этот пункт целиком и полностью в интересах России.

«Крайне спорно он интерпретирует и другие события, например, призывая называть «Иловайский котел» не проигрышем, а началом победы. Будучи президентом, Петр Порошенко не позволял себе таких спорных формулировок. Можно предположить, что с президентом Порошенко работала команда опытных медийщиков, которая давала ему советы при публичных выступлениях, у него были спичрайтеры. Сейчас же он работает самостоятельно, и, выходит, теперь видны настоящие мысли политика Петра Порошенко. Эти мысли сумбурны, а интерпретации крайне спорные. Если бы около него осталась команда опытных пиарщиков, то они бы экс-президенту не советовали делать такие заявления», — добавил Евгений Валяев.

Кроме того, политолог предположил и другой сценарий, с которым знаком Петр Порошенко. Например, он в курсе, что идет ревизия его дел и решений, многие из которых новым властям могут показаться близкими к предательству национальных интересов.

«Если происходит такой сценарий, то мы просто видим его оправдания перед будущими обвинениями. Если Порошенко и не арестуют, то как минимум уничтожат его политический имидж, оставив его команду без спонсора и лидера. Таким шагом Владимир Зеленский избавится от тех, кто ему активно мешал первые месяцы своего президентского срока», — заключил Евгений Валяев.

Ранее украинские СМИ сообщили, ссылаясь на информированный источник, что Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал с Украины в Турцию.