Вертолеты Минобороны приступят к тушению пожаров в Красноярском крае в пятницу

Красноярск, 1 августа. Вертолеты Минобороны РФ Ми-8 в пятницу приступят к тушению лесных пожаров в Красноярском крае, заявил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Исходя из того, что погодные условия сегодня не позволили пройти армейской авиации вертолетами Ми-8, мы заканчиваем ее сосредоточение сегодня», — заметил Булгаков.

По его словам, авиационная группировка приступит к тушению природных пожаров не позднее 11.00-12.00 часов по местному времени (07.00-08.00 по Москве). Булгаков подчеркнул, что планируется не менее 15-20 вылетов вертолетов для тушения пожаров.

Ранее сообщалось, что семь лестных пожаров локализовано в Иркутской области в среду. В общей сложности, в регионе зафиксировано 145 пожаров природного характера, которые охватывают территорию площадью 700 тысяч гектаров.

Напомним, глава Белого Дома Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным предложил свою помощь в борьбе с лесными пожарами на территории РФ. Путин поблагодарил американского коллегу за внимательное отношение и отметил, что в случае необходимости обязательно ее примет. По словам лидера РФ, в Сибири создана мощная авиагруппировка, которая будет делать все возможное для ликвидации лесных пожаров.