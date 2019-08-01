Главные новости 1 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 1 августа.

Синоптики рассказали, что август в России будет аномально холодным. Гидрометцентр РФ предупредил россиян об аномально холодном августе.

Надежды на защиту от уголовного преследования Порошенко на родине американскими компаниями беспочвенны, считает Франц Клинцевич. Клинцевич объяснил, почему США не станут спасать Порошенко от ареста на Украине.

Скабеева высмеяла будущего депутата Верховной рады Украины Жана Беленюка за слова о Ростове-на-Дону Скабеева высмеяла предложившего отнять Ростов-на-Дону сторонника Зеленского.

Германия считает закрытым вопрос о военных репарациях перед Польшей, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Германия отказалась выплачивать репарации Польше.

В августе 2019 года жителей России ожидает ряд нововведений. Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года.

Врачи советуют следить за артериальным давлением и тепло одеваться во время летнего похолодания. Врачи рассказали, чем опасно летнее похолодание.

Эксперты Росконтроля исследовали русскую колбасу пяти брендов: «Малаховский», «Царицыно», «Велком», «Окраина» и «МясновЪ». Росконтроль назвал лучшую отечественную колбасу.

Экс-подруга Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева заявила, что нынешняя возлюбленная певца Виталина Цымбалюк-Романовская ей угрожает. Бывшая пассия Шаляпина заявила об угрозах Цымбалюк-Романовской.

Кабмин РФ выделил свыше 15,5 млрд рублей на социальное развитие пяти регионов Дальнего Востока (ДФО) в 2019–2021 годах. Правительство РФ выделило 15 млрд рублей на развитие Дальнего Востока.