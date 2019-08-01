«Газпром» рассказал о готовности «Северного потока — 2» на 71%

Москва, 1 августа. Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено примерно на 71%, сообщили в корпорации «Газпром».

По информации российской компании, в данный момент по дну Балтийского моря уложено 1739,4 километра газопровода.

«Около 71% от его общей протяженности», — добавили в «Газпроме».

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут по Балтийскому морю от российского побережья до Германии. Общая мощность составляет 55 миллиарда кубометров газа в год. Строительство «Северного потока — 2» планируют завершить в этом году.