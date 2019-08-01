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Россия

Медведев распорядился перенести в РФ сервера компаний по бронированию авиабилетов

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Медведев распорядился перенести в РФ сервера компаний по бронированию авиабилетов

Москва, 1 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг подписал постановление правительства, которое обязывает компании по бронированию авиабилетов перенести свои сервера и базы данных на территорию России.

«Такое постановление подписано», — пояснили РИА Новости в пресс-службе кабмина.

Ранее Минтранс требовал перенести данные на российские серверы до 1 января 2020 года, однако позже переместил эту дату на 31 октября 2021 года. Таким образом, министерство пошло на уступки компаниям, дав им дополнительное время на приспособления к новым правилам. Предполагается, что перенос серверов будет проходить поэтапно и не потребует больших денежных вливаний.

Некоторые западные компании по авиабронированию уже согласились выполнить требования правительства. По словам заместителя гендиректора «Аэрофлота» Кирилла Богданова, о готовности перенести данные сообщила американская компания Sabre.  

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