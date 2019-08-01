 Польский политолог напал на украинского журналиста в программе Скабеевой

В студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» бурно обсуждали тренинг партии «Слуга народа», на котором будущих украинских политиков заставили скакать. В ходе этой дискуссии произошла потасовка между украинским журналистом Александром Чаленко и польским политологом Якубом Корейбой.

Видео из Трускавца, на котором кандидаты в депутаты Верховной рады от «Слуги народа» дружно прыгают, разместил в соцсети один из скакавших — Александр Мариковский.

«Последний тренинг на сегодня с элементами зарядки. Кто не скачет, тот москаль», — подписал ролик кандидат в нардепы.

Очень скоро он удалил эту запись. Но Интернет, как известно, все помнит.

«Проходили мы это, видели, знаем, помним, и, мне кажется, всем известно, к чему это приводит», — заметила ведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева, комментируя видео, которое успели сохранить и растиражировать другие пользователи соцсети.

Журналистка напомнила, что тех людей, которые скакали пять лет назад на Украине, только что выгнали из власти.

«Пришли новые, снова по каким-то причинам скачут и опять вспоминают про москалей», — констатировала Скабеева.

«В здоровом теле — здоровый дух», — вмешался польский политолог Якуб Корейба.

С ним не согласился гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.

«Есть нормальные страны, где депутаты и правительство работают. А есть ненормальные, где они скачут. А еще более точно — скачут там, где рабы, где реальная власть принадлежит другим, а этих дурачков можно заставить скакать», — считает российский политолог.

По мнению Маркова, кандидатов в депутаты украинского парламента от «Слуги народа» учат дружно принимать нужные заокеанским хозяевам решения, в том числе через упражнения с прыжками.

«Это армия политических холопов, которые будут продолжать выполнять чужую волю», — уверен Сергей Марков.

«Это новая эпоха, а парламенты, как ваш, уходят в прошлое», — ответил Маркову Корейба.

Тогда украинский журналист Александр Чаленко поинтересовался у поляка, возможно ли подобное в польском сейме, а спустя несколько секунд попросил Корейбу так же поскакать.

«Я не холоп, я хозяин для них», — ответил поляк.

«Ты такой же холоп, поскачи», — парировал украинец.

Это разозлило польского политолога, и он схватил украинского журналиста за грудки со словами: «Ты кого холопом назвал?».

Но Чаленко лишь рассмеялся и оттолкнул Корейбу, показывая, что он выше провокаций, которые устраивал поляк в студии российского телевидения в течение всей программы. Драки не получилось, но микрофон с лацкана пиджака гостя с Украины все-таки был сорван.