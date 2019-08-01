Запасной план Ходорковского по убийству журналистов в ЦАР

Во вторник, 30 июля, исполнился год с момента гибели трех российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко — в ЦАР. Организаторы поездки Михаил Ходорковский и Андрей Коняхин наслаждаются свободой, лицемерно обвиняя в трагедии других.

Судьба погибших россиян была предопределена с самого начала. Об этом лично позаботился главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин, отправивший журналистов в Центральноафриканскую Республику. Началось все с туристической визы, продолжилось взяткой сотруднику жандармерии, а завершилось использованием поддельных документов, по которым Радченко, Расторгуев и Джемаль въехали на дорогу к смерти.

Отчаянные туристы

Каждый иностранный журналист, отправляющийся в ЦАР по работе, обязан оформить визу соответствующей категории и зарегистрировать специальную съемочную аппаратуру. Так в республику заезжали сотрудники телеканалов CNN и «Аль-Джазиры», и в том числе журналисты ФАН.

Главред ЦУР Андрей Коняхин заставил журналистов нарушать законы ЦАР. Джемаль, Расторгуев и Радченко въехали в страну по туристической визе, скрыв истинную цель визита. Они также не стали регистрировать аппаратуру, что является нарушением еще одного закона — «Об учреждении и функционировании Высокого Совета по коммуникациям». С этого момента каждое действие россиян — основание для ареста по подозрению в шпионаже.

Удача улыбается не всегда

Отсутствие журналистских виз сыграло с россиянами злую шутку: толкнуло их на серию преступлений, за совершение которых они рисковали оказаться в опасном для жизни месте — центральноафриканской тюрьме.

Незадолго до трагической развязки погибшие отправились к военно-тренировочному лагерю в Беренго, где отсняли часть материалов для будущего фильма. Но туристам снимать по периметру государственных военных объектов ЦАР запрещено. Только журналисты вправе тут работать, предварительно получив специальное письменное разрешение в Министерстве национальной обороны и восстановления Армии.

В один из случаев им удалось избежать ареста в Банги с помощью взятки, если верить переписке группы с ЦУР. Это, видимо, вселило в россиян уверенность, что и в будущем удача от них не отвернется. Они продолжили нарушать законы республики.

На следующий день журналисты решили отправиться в Декоа — город, подконтрольный вооруженным группировкам. Дорога туда лежит через город Сибю, на выезде из которого стоит последний государственный блокпост. Жандармы обязаны проводить полный осмотр автомобилей, чего, конечно, не могли допустить нарушители, незаконно провозившие съемочную аппаратуру. Их бы задержали за шпионаж.

Они рискнули поехать после заката, притворившись волонтерами ООН (на сотрудников ООН не распространяются требования досмотра и комендантский час). Поддельные пропуски с символикой Организации им заранее выдал и подписал лично руководитель ЦУР Коняхин. Это ввело жандармов в заблуждение, и они ограничились проверкой паспортов «иностранцев европейского вида». Что за этим последовало, известно. Машину россиян обстреляли в 24 километрах от Сибют.

Для справки, на сайтах МИД России, посольства России в ЦАР и внешнеполитических ведомств других стран мира размещена информация о военно-политической обстановке в ЦАР с рекомендациями воздержаться от поездок в эту страну, тем более без охраны. А ночью по территории республики, кроме бронетранспортера МООНСЦАР, оснащенного тяжелым пулеметом, никакие другие транспортные средства стараются не передвигаться.

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