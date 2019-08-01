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Россия

Минобороны РФ рассказало о запуске космических аппаратов-инспекторов

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Минобороны РФ рассказало о запуске космических аппаратов-инспекторов

Москва, 1 августа. Российский военный спутник-инспектор провел орбитальное обслуживание другого военного спутника-регистратора, сообщили в министерстве обороны РФ.

В настоящее время продолжаются летные испытания космических аппаратов «Космос-2535» и «Космос-2536», которые предназначаются для исследования воздействия на космические аппараты и отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания, отметили в ведомстве.

«Проведена инспекция состояния и орбитальное обслуживание КА-регистратора с использованием КА-инспектора, а также передача целевой и телеметрической информации о состоянии КА-регистратора», — говорится в сообщении.

Как сообщили в МО РФ, сбор и обработка орбитальных параметров этих спутников, проверка режимов функционирования, оценка параметров целевой аппаратуры были проведены 1 августа. Эти мероприятия прошли в соответствии с программой испытаний.

Космические аппараты были выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1в» с космодрома «Плесецк» 10 июля. Их запустили с еще двумя спутниками. Речь идет об аппаратах «Космос-2537» и «Космос-2538».

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