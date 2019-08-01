Опозорившийся с «российским вмешательством» Мюллер публично нарушил законы США

Бывший американский специальный прокурор Роберт Мюллер, два года расследовавший якобы «сговор» между президентом США Дональдом Трампом и РФ, но так и не сумевший найти доказательства «российского вмешательства» в американские выборы, сам попался на преступлении. Мюллер, которого американские СМИ выставляют эталоном честности и законности, публично и умышленно нарушил решение американского суда, о котором он не мог не знать. А поскольку судебное решение в Соединенных Штатах имеет силу закона, Мюллера явно ждут серьезные неприятности. Считающийся «столпом» честности и неподкупности экс-спецпрокурор умышленно, публично и явно с корыстной целью нарушил закон, совершив тем самым преступление, за которое должен понести как минимум административное наказание.

Об этом говорится в опубликованной изданием The Federalist статье Адама Милла «Роберт Мюллер проигнорировал постановление суда, в котором от него требовали перестать лгать о российских компаниях».

Автор издания напоминает, что судебное решение напрямую запрещает бывшему спецпрокурору и его команде публично утверждать, что российские компании «Конкорд» и мифическое «Агентство интернет-исследований» якобы работают на правительство России. Однако Мюллер это постановление нарушает, совершая тем самым преступление.

Напомним суть дела

Ранее американский суд признал, что инициированное Минюстом США следствие неоднократно нарушало американские законы в деле о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы компании «Конкорд», принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Однако из-за юридической казуистики суд отказался привлечь к ответственности виновных в этом преступлении: спецпрокурора Роберта Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра. Суд аргументировал свою снисходительность тем, что Мюллер и Барр не знают американских законов, и это, как ни странно, спасает их от уголовного наказания.

Было доказано, что представители обвинения — теперь уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер и генпрокурор Уильям Барр — нарушали американские законы сознательно. Они преднамеренно вышли за рамки обвинения, распространив информацию о деле в СМИ, что было признано давлением на присяжных и на суд. Согласно законодательству США, Мюллер и Барр должны быть привлечены к уголовной ответственности, на чем настаивала защита «Конкорда», однако этого пока не произошло.

«Безупречная» репутация Мюллера трещит по швам

«Безупречная» репутация Роберта Мюллера явно трещит по швам, считает писатель и общественный деятель Николай Стариков. Если спецпрокурор Минюста США с такой легкостью нарушает решение суда, он явно должен иметь длинный «послужной список» подобных преступлений, говорит собеседник Федерального агентства новостей.

«Совершенно очевидно, что Мюллер и Ко действуют не сами по себе, а под гарантии определенных политических кругов США, — отмечает Стариков. — А раз Мюллер и покрывавший его Барр выполняли определенный заказ, значит, у них было вполне серьезное прикрытие».

Некомпетентность, а скорее нечистоплотность Мюллера и Барра бросает тень на всю судебную систему США, считает собеседник ФАН.

Раз закон нарушен, по логике должно следовать наказание, но особой веры в американское правосудие нет, отмечает в связи с этим делом депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Если Мюллера и удастся привлечь к ответственности — уголовной или административной — это вряд ли станет знаком верховенства права в США. Скорее всего, просто так ляжет карта, когда проваливший «российское расследование» спецпрокурор перестанет быть нужным своим заказчикам. Но само по себе американское правосудие вряд ли станет на сторону правды, если это правда невыгодна американскому истеблишменту», — отмечает депутат ГД.

Чертова дюжина шокирующих фактов

Отметим, история с незаконным преследованием «Конкорда» — не единственный случай, когда Роберт Мюллер грубо нарушил законы США. За ним водится много грешков и более серьезных правонарушений, говорится в статье «13 шокирующих фактов про специального прокурора Роберта Мюллера» (13 Shocking Facts About Special Prosecutor Robert Mueller), опубликованной изданием Global Research.

Напомним, длившееся два года и стоившее более 30 миллионов долларов «расследование» Роберта Мюллера о якобы «российском вмешательстве» в американские выборы закончилось полным пшиком, не было найдено никаких следов мифического «сговора» предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.

После позорного провала «расследования» Мюллер подал в отставку со скоростью, больше напоминающей паническое бегство.