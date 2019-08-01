Сценарий финального эпизода «Игры престолов» опубликовали в Сети

Москва, 1 августа. Сценарий финального эпизода сериала «Игра престолов» опубликован на сайте американской телевизионной премии «Эмми». Благодаря публикации сценария поклонники сериала могут узнать подробности и детали сюжета. В частности, в нем развернуто описывается гибель Дейнерис Таргариен.

«Стоя перед Железным троном, Дэни делает шаг вперед и целует мужчину, которого она любит. Внезапно ее глаза открываются — она резко вздыхает», — говорится в сценарии.

После публикации сценария многие поклонники сериала назвали некоторые сцены бессмысленными. По мнению фанатов, сцена с драконом Дрогоном, который сжигает Железный трон, но не убивает Джона Сноу, не имеет никакого смысла.

Ставший культовым американский телесериал «Игра престолов» снят по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Первый эпизод зрители увидели в 2011 году, а в апреле 2019 года вышли первые серии финального сезона.