Эксперты назвали моральные ценности коррупционера

Москва, 1 августа. Коррупционеров не интересуют такие ценности, как развлечения, материальное благосостояние и власть. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Университета прокуратуры РФ Наталья Ратинова на открытом интерактивном форуме надзорного ведомства «Вместе против коррупции!»

По ее словам, было проведено исследование, по результатам которого удалось составить психологический портрет коррупционера. Как выяснили специалисты, значимость материальных ценностей для взяточников, вопреки сложившимся стереотипам, невысока. Мнение, что такие преступники корыстолюбивы и обладают всеми возможными пороками, оказалось ошибочным. Ратинова назвала моральные ценности коррупционеров: свобода, семья, любовь, дети и образование. Эти нематериальные ценности оказались наиболее важными для них.

«А в числе отвергаемых ценностей оказались развлечения, эстетические потребности, материальное благосостояние и власть», — цитирует слова Натальи Ратиновой ТАСС.

При этом исследование выявило, что средний уровень жизненного комфорта для коррупционера важнее закона. Однако требования законодательства для взяточников важнее, чем обладание богатством и роскошью.

Как сообщил глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий, результаты опроса граждан показали, что 87% респондентов одобряют госполитику по ужесточению мер в отношении взяточников. Всего в опросе приняли участие 38 тысяч человек.