Сирия, 1 августа. SDF**** задержали порядка 100 человек в Хасаке. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по территории Эль-Кунейтры. Курды заявили об убийстве трех протурецких боевиков в северной части Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в северной части Латакии.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на человека в городе Ат-Тайяна в Дейр-эз-Зоре.

Курды: заявили о новых вылазках на севере Алеппо и убийстве трех протурецких боевиков; задержали около сотни человек в Хасаке по подозрению в связях с ИГ1.

Международная коалиция: провела боевые вылеты на северо-востоке САР.

ВС Израиля: нанесли удары по территории провинции Эль-Кунейтра.

Провинция Латакия

В северной части Латакии вновь вспыхнули столкновения между исламистскими бандгруппами и Сирийской арабской армией (САА). Боевые вылеты в поддержку правительственных войск в провинции осуществили ВКС РФ. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (IdlibPlus), авиаудары российских ВКС пришлись по району Туркоманских гор и, в частности, окрестностям населенного пункта Кабана, где находятся военные объекты радикалов. Никаких сведений о возможных потерях исламистов в живой силе или технике пока не поступало. Напомним, ввиду активизации атак радикалов накануне к линии разграничения сил сторон прибыли дополнительные части САА.

Провинция Алеппо

Стало известно, что утренняя атака Сирийской арабской армии (САА) на позиции боевиков вооруженной оппозиции на западе Алеппо была спровоцирована очередными обстрелами со стороны радикалов. Так, под огнем боевиков вновь оказались мирные районы административного центра провинции. Информационный портал Al Nour Radio заявляет о том, что снаряды, выпущенные боевиками, пришлись по кварталам Аз-Забдия и Аль-Хамдания, что привело к гибели двоих детей и ранению еще восьми человек.

Между тем в северной части региона продолжились вылазки курдских радикалов в рамках операции «Гнев оливок». Агентство новостей ANHA News передает, что члены формирования «Силы освобождения Африна» объявили о результатах подпольной деятельности в зонах контроля протурецкой группировки «Ахрар Аш-Шам» 28 и 29 июля. Курды заявили о своей ответственности за подрыв автомобиля исламистов в районе Джандариса, а также за нападение на джихадистов недалеко от города Мареа, в результате которых были убиты как минимум четыре радикала.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) сообщает о том, что в населенном пункте Ат-Тайяна, расположенном юго-восточнее Меядина, был убит пожилой мужчина по имени Мухсин Аль-Бух. Отмечается, что нападение на сирийца было совершено группой неизвестных вооруженных людей на мотоциклах. Предполагается, что налет был предпринят террористами так называемых спящих ячеек «Исламского государства», вылазки которых в последние время активизировались на восточном побережье реки Евфрат в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF).

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (vvanwilgenburg) сообщает о том, что авиация западной коалиции продолжает осуществлять боевые вылеты в Северо-восточной Сирии. Утверждается, что авиаудары самолетов международного альянса приходятся по укрытиям террористов «Исламского государства», действующих в составе «спящих ячеек». Тем не менее зачастую работа американской коалиции всегда сопряжена с жертвами среди населения.

Поддерживаемые США «Демократические силы Сирии» (SDF) тем временем приступили к новому этапу обысков в административном центре региона. Согласно информации агентства новостей Al Nour Radio, несколько гражданских лиц были убиты или получили ранения во время обстрела их домов курдами. Telegram-канал (NovostiDamask) передает, что рейды SDF привели к задержанию около 100 человек, обвиняемых в связях с ИГИЛ1.

Провинция Эль-Кунейтра

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что западные районы Эль-Кунейтры оказались под ударом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильские ракеты разорвались вблизи населенного пункта Тель-Барика. По неподтвержденным сведениям информационного портала Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), на данный момент известно о гибели девяти проасадовских бойцов, шесть из которых принадлежат к числу иранских военизированных формирований. Атака произошла около 14.00. Напомним, в прошлый раз вооруженные силы Израиля ударили по территории Сирийской Арабской Республики (САР) в ночь с 23 на 24 июля. Тогда под огнем оказался район Тель-Хара в соседней провинции Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.