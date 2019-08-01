Сирийская оппозиция опровергла окончательное формирование конституционного комитета

Нур-Султан, 1 августа. Глава делегации сирийской оппозиции Ахмед Тома опроверг информацию о согласовании окончательного состава конституционного комитета.

«Пока рано говорить о том, что списки составлены. И неизвестно, будет ли достигнута договоренность о комитете в ходе этого раунда переговоров», — отметил он в разговоре с ТАСС.

Ранее сообщалось, что процесс формирования конституционного комитета завершился еще в апреле, когда президент Сирии Башар Асад согласовал последние четыре кандидатуры, предложенные ООН. Всего данный орган будет насчитывать 150 человек, 50 из которых выдвинуты Дамаском, 50 — сирийской оппозицией, 50 — по линии ООН.

В четверг стало известно, что первое заседание конституционного комитета Сирии может состояться уже в сентябре.

Напомним, что решение о создании комитета, который займется формированием новой конституции Сирии, было принято еще в январе 2018 года во время Конгресса сирийского национального диалога.

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев уверен, что обсуждение политических противоречий в ходе подготовки конституции может стать залогом примирения враждующих сторон и положить конец затянувшейся войне.

Аналогичной точки зрения придерживается и Организация Объединенных Наций. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен надеется на то, что работа комитета поможет урегулировать вооруженный конфликт.