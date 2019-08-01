Москва, 1 августа. Процесс по делу о «вмешательстве в выборы» против российской компании «Конкорд» может состояться в начале 2020 года. Об этом сообщил суд США.

Напомним, обвинения по «российскому делу» против «Конкорда» безосновательно выдвинули представители Минюста США. В конце мая компания подала в суд на генпрокурора Уильяма Барра и спецпрокурора Роберта Мюллера.

Адвокат возглавляемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным компании тогда заявил, что Барр и Мюллер преступили уголовный кодекс округа Колумбия, распространили информацию о подозрениях к «Конкорду», нарушив ее право на справедливый суд.

Дело в том, что транслирование представителями американских властей своей односторонней предвзятой версии прямо противоречит правилу 57.7 уголовного кодекса округа Колумбия. Согласно этому правилу ни прокурорам, ни адвокатам нельзя делать подобных заявлений для СМИ, если есть основания полагать, что это повлияет на процесс правосудия и беспристрастное рассмотрение дела. Эти же положения есть и в руководстве Минюста США.

К слову, вскоре после того, как «Конкорд» подал иск, Мюллер оставил свой пост и ушел из министерства юстиции. 9 июля американский суд подтвердил, что генпрокурор и спецпрокурор не знают американских законов и на основании такой формулировки избавил их от уголовной ответственности.

Кстати, сам Мюллер очень долго и упорно пытался искать «российский след» в выборах президент США, но, правда, в итоге ничего найти не смог, потратив впустую без малого два года и несколько десятков миллионов долларов американских налогоплательщиков.