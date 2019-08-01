Ученые NASA нашли потенциально пригодную для жизни планету

Вашингтон, 1 августа. Астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружили несколько новых планет, одна из которых может быть пригодной для жизни, сообщается на сайте ведомства.

Исследователи обнаружили экзопланету, получившую название GJ 357 d, с помощью телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Объект находится в обитаемой зоне своей звезды, где получает столько же звездной энергии, сколько Марс от Солнца.

Год на планете длится 55,7 земных суток. Размер и масса планеты неизвестны, но, предполагается, что она примерно в два раза больше Земли и в шесть раз тяжелее.

Сотрудница Института астрономии имени Макса Планка Диана Коссаковски сообщила, что если у планеты плотная атмосфера, то она может удерживать тепло для нагревания и иметь на поверхности жидкую воду.

Ученые рассчитывают продолжать изучать новую планету. Какого рода исследования будут проводиться учеными для изучения новой планеты, не уточняется.