Японские ученые собираются создать гибрид человека и мыши

Москва, 1 августа. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии подтвердило заявку сотрудников Токийского университета на эксперименты с гибридными эмбрионами из клеток человека и мыши. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

Эмбрионы нужны для получения органов, строение которых максимально приближено к человеческому. Исследование таких органов помогает выращивать в более крупных животных органы для дальнейшей пересадки людям.

Цель всех этих экспериментов — это получение новых знаний для лечения людей. В большинстве случаев их проводят на других животных: мышах, крысах, обезьянах. Различия в любом случае неизбежны, поэтому идеальным вариантом остается изучение человеческих органов, но не в человеке.

Речь идет о том, что ученые планируют получить организм, в котором часть клеток будет от одного вида, часть – от другого (химера). Во многих странах эксперименты с химерными эмбрионами вовсе запрещены либо их сделать крайне трудно.

Однако, 1 марта в Японии вышло постановление, которое изменяет некоторые правила, установленные ранее. Теперь эмбрионы можно имплантировать их суррогатным матерям-животным, но не людям.

Ранее биологи под руководством Хиромицу Накаучи удачно вырастили эмбрионы крыс с поджелудочными железами мышей. Однако попытка создать химерных зародышей овцы с человеческой поджелудочной не удалась: в конце четвертой недели внутриутробного развития овечьи эмбрионы содержали лишь немногочисленные человеческие клетки, нужный орган не образовался.

В любом случае ожидание эмбриона «человек-мышь» бессмысленно. Из-за генетических отличий химерный эмбрион не сможет развиться в полноценный организм и умрет задолго до рождения. Кроме того, ученые будут наблюдать за долей человеческих клеток в головном мозге зародышей разных возрастов, и если она будет больше 30 процентов, то исследования остановят.