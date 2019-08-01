Как пресечь самоуправство соцсети Twitter, заблокировавшей аккаунт посольства РФ в Сирии

Социальная сеть Twitter накануне заблокировала аккаунт посольства РФ в Сирии без предупреждения и без объяснения причин. Блокировка наступила практически сразу после того, как аккаунт (@RusEmbSyria) опубликовал ссылку на материал о скандально известных сирийских «Белых касках» — псевдогуманитарной пропагандистской организации, которая плодит десятки фейков и подозревается в участии в чудовищных преступлениях, таких как убийство детей ради получения донорских органов. Федеральное агентство новостей разбиралось в произошедшем.

Следует отметить, что 31 июля Twitter был щедр на блокировки: без объяснение причин по решению социальной сети были заблокированы аккаунты как связанные с Сирией, так и не связанные, как выражающие определенную политическую позицию, так и принципиально отстраняющиеся от политики. Среди них, например, Calibre Obscura (@CalibreObscura), канадский эксперт, который специализируется на изучении вооружения, находящегося в руках боевиков незаконных вооруженных формирований в Сирии и по всему Ближнему Востоку.

Причин блокировки Twitter не называет, руководство социальной сети не снисходит до объяснения своей позиции и даже не разъясняет, какой именно пункт правил нарушил тот или иной пользователь (каждый из них, например, запрет на «деятельное выражение ненависти» (hateful conduct), можно трактовать очень широко). Кроме того, социальная сеть не утруждает себя удалением отдельных записей – достаточно одного «нарушения», чтобы лишиться своей учетной записи (некоторые блогеры, успешно монетизирующие свои популярные аккаунты, теряют на блокировках сотни тысяч долларов).

Интересно, что Twitter-страницы Минобороны РФ и посольства РФ в Канаде разместили те же ссылки на откровенный фильм о деятельности «Белых касок» — однако они заблокированы не были.

Блокировка российского посольства в Сирии, естественно, не осталась незамеченной МИД РФ: пресс-служба российского дипломатического ведомства назвала этот шаг «грубым нарушением свободы слова со стороны администрации соцсети».

1 августа аккаунт посольства был разблокирован – также безо всяких объяснений со стороны администрации соцсети. То есть остается неизвестным, за что именно была заблокирована страница (@RusEmbSyria), — версия о публикации «неугодного» материала о «Белых касках» остается лишь версией, хотя и наиболее правдоподобной. Практика блокировки в микроблогах Twitter остается абсолютно непрозрачной, и компания не называет людей, которые принимают решения о блокировке.

На данный момент Twitter, созданный молодым американским предпринимателем Джеком Дорси, остается одним из наиболее популярных сервисов микроблогов в мире. На данный момент в Twitter насчитывается более 200 млн ежедневно активных пользователей – среди них глава Белого дома (у американского президента и первой леди есть свои верифицированные аккаунты, которые передаются новому главе государства «по наследству»), ближневосточное командование (CENTCOM) Пентагона и многие крупные международные организации, например Всемирный банк. При этом вместе с Facebook и Instagram он остается одной из наиболее «зарегулированных» социальных сетей, которая постоянно говорит своим пользователям, что они имеют и не имеют права писать и размещать в интернете.

Так, например, в 2017 году Twitter запретил российским информационным агентствам RT и Sputnik размещать рекламу на их страницах «в связи с их ролью во вмешательстве РФ в президентские выборы в США», а в апреле 2018 года запретил рекламу российской «Лаборатории Касперского», обвинив ее в «связях с российскими спецслужбами».

Федеральное агентство новостей имеет долгий и непростой опыт борьбы с цензурой в американских социальных сетях. В апреле 2018 года Facebook и Instagram заблокировали аккаунты ФАН и ряда других российских изданий, ранее в октябре 2017 года новости ФАН были полностью удалены из сервиса Google News (спустя восемь дней Google вернул новости ФАН обратно, однако инцидент уже успел привлечь широкое внимание СМИ, а также российских органов власти).

На самую популярную в мире социальную сеть, созданную Марком Цукербергом, ФАН пришлось подавать в суд. Адвокаты международной компании Whiteford, Taylor & Preston отмечали, что благодаря доминирующему положению на рынке соцсетей Facebook имеет возможность грубо нарушать принципы свободы слова, закрепленные в первой поправке к Конституции США, и обвинили руководство соцсети в цензуре.

«Руководство соцсетей, пропагандирующих открытость, начинает применять откровенно тоталитарные методы контроля, цензурирование на основе сомнительного критерия», — отметила тогда пресс-секретарь МИД Мария Захарова, а в Совфеде РФ назвали блокировку «наградой за хорошую работу».

Впрочем, не следует думать, что от неоправданной блокировки в социальных сетях страдают только российские СМИ или пользователи, которых можно заподозрить в мифическом «вмешательстве в американские выборы». Практика показывает, что блокировке в Facebook, Twitter, Instagram или в принадлежащем Google Youtube может подвергнуться любой, кто критически высказывается о США или даже точнее – о либерал-демократической элите в США (критика в адрес неоконсерваторов может остаться безнаказанной, а вот критика в адрес либералов – никогда).

Так, например, «пострадал» от Twitter консервативный блогер Джо Биггс, награжденный медалями ветеран американских кампаний в Ираке и Афганистане – соцсеть обвинила его в «нарушении правил» (каких именно – неизвестно) и заблокировала. С большим скандалом «убрали» из Google, Facebook, YouTube, Apple и Spotify скандально известного американского телеведущего и теоретика заговоров Алекса Джонса, которого особо возмутило то, что компании утверждают, что даты удалений «совпали случайно». А относительно недавно, в мае, «под раздачу» попал даже новый президент Украины Владимир Зеленский – страница администрации украинского президента была заблокирована в Facebook на некоторое время (разумеется, без объяснения причин).

«Корпоратократия» всемирных социальных сетей в настоящее время является абсолютно беспрецедентной – никогда в истории не было подобных средств управления информацией и формирования мнений людей. Эти корпорации понимают только язык силы, считает эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей, журналист Александр Малькевич, и Россия обязана найти способ защитить свои ресурсы в соцсетях от атак – тем более что в этом вопросе Москва может рассчитывать на относительное понимание со стороны Вашингтона и других лидеров западного мира.

«Мы имеем дело с вопиющими фактами цензуры в американских социальных сетях, они переходят на новый беспрецедентный уровень – если начинали с активистов, с отдельных журналистов, физических лиц, потом перешли к СМИ. А теперь нагло блокируют официальные аккаунты государственных органов, госвласти России. Блокируется аккаунт посольства – при этом каких-либо нарушений нет, они фактически просто заявляют: «Нам не хочется, чтобы вы давали эту информацию», — отметил Малькевич. — При этом удаляется не один пост, а блокируется весь аккаунт сразу, потому что они понимают, что наше посольство будет продолжать давать реальную картину происходящего в Сирии».

Эксперт ФАН рассказал, что недавно вернулся с молодежного форума в Красноярске. Там местные «либеральные блогеры», пришедшие полемизировать с руководителем Фонда защиты национальных ценностей, в итоге были вынуждены признать его правоту – Малькевич с примерами рассказал им о чудовищной цензуре в Facebook и Twitter.

Малькевич напомнил о недавнем решении Апелляционного суда второго округа в Нью-Йорке, который запретил президенту США блокировать пользователей в Twitter (известно, что Трамп просто обожает президентский Twitter и регулярно туда пишет; любое его сообщение вызывает наплыв сторонников и ненавистников. Последние зачастую не стесняются в выражениях, рассказывая, как сильно они его не любят). Суд в Нью-Йорке счел, что блокировка доступа к президентскому аккаунту «противоречит первой поправке к Конституции США».

«Это же какая-то фантасмагория, — возмущается Малькевич, — сам Twitter может снести любой аккаунт, а Трампу через суд говорят: «Ты должен разблокировать людей, ты нарушаешь свободу слова». При том, что сам Twitter свободно может ее нарушать».

Сейчас, по мнению Александр Малькевича, Twitter «заслужил применение самого жесткого комплекса действий с российской стороны».

«Необходимо принятие пакета законов, который бы установил для западных компаний вменяемых размеров штрафы за эти действия. Удалил аккаунт российского органа власти без объяснения причин – получил штраф, скажем 50 или 100 млн рублей. Не хочешь его платить – тогда отключить тебя на всей территории страны.

Глава Фонда защиты национальных ценностей предположил, что российские власти могли бы стать инициатором всемирного обсуждения вопроса о том, кому фактически принадлежит право контролировать потоки информации в соцсетях.

«Я считаю, что, помимо разработки истории со штрафами, Россия может стать инициатором проведения какого-либо саммита, на котором совместно – Россия, США, другие ведущие державы — инициировали бы принятие пакета поправок в законодательство. Прежде всего в американское, потому что соцсети базируются там. Нужно, чтобы они подвели их действия под первую поправку к Конституции США. Тогда действия Twitter будут нарушением свободы слова со всеми вытекающими. А сейчас ни Twitter, ни Google, ни Facebook не подпадают под Первую поправку и творят, что хотят», — отметил Малькевич.

«Меры нужно принять, иначе «перебьют» всех поодиночке», — подчеркнул эксперт ФАН.

Стоит отметить, что на данный момент целый ряд стран мира – прежде всего, конечно, Китай, окруженный «Золотым щитом» (известным как «Великий китайский файрвол»), — приняли законы, запрещающие на своей территории работу целого ряда созданных на Западе соцсетей. Так, в Поднебесной заблокированы все сайты, связанные с Google, а также Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, ряд мессенджеров и целый ряд западных информационных агентств. Блокировка позволила вырасти целому набору китайских социальных сетей. А Турция заблокировала Twitter, Facebook и YouTube из-за неприемлемого контента — роликов запрещенной террористической группировки «Исламское государство»1. В Иране также заблокирован ряд социальных сетей, например Facebook и YouTube, а также любые ресурсы с порнографией.

Насколько эффективны подобные блокировки и к чему они приведут, покажет будущее – вряд ли интернет-корпорации, считающие себя хозяевами информационных потоков, так просто откажутся от своих рынков и всемирного влияния.

1 Организация запрещена на территории РФ.