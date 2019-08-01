Губернаторы поделились ноу-хау по повышению качества жизни в регионах РФ

В Брянской области решают проблему нехватки врачей с помощью специальной образовательной программы для школьников. Об этом губернатор региона Александр Богомаз рассказал на пресс-конференции «Практики регионального управления: как субъекты РФ работают над повышением качества жизни», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В общении с журналистами приняли участие представители региональных администраций, чьи проекты были высоко оценены Экспертным институтом социальных исследований. Каждую неделю организация составляет топ-5 лучших региональных практик.

Кресла спикеров заняли главы Брянской и Вологодской областей Александр Богомаз и Олег Кувшинников, врио заместителя губернатора Мурманской области Оксана Демченко, а также заместители руководителей правительств Сахалинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа Антон Зайцев и Александр Мажаров.

Одним из необычных и успешных проектов был назван Предуниверсарий Первого Московского государственного медуниверситета им. И. М. Сеченова в Брянской области, где проходят предварительную подготовку для работы в здравоохранении нынешние старшеклассники региона.

«У нас нехватка медицинских работников сегодня составляет 20%. Поэтому мы организовали Предуниверсарий. В нем старшеклассники проходят подготовку, получают образование в лучшем вузе (Первом Московском государственном медуниверситете им. И. М. Сеченова. — Прим. ФАН), потом возвращаются к нам и получают жилье по нашей программе (подпрограмма «Обеспечение жильем медицинских работников». — Прим. ФАН)», — рассказал о проекте глава Брянской области.

Еще одним способом привлечь население к не самым востребованным отраслям поделился губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. В регионе четыре месяца назад стартовала программа «Вологодский гектар», по которой любой желающий может бесплатно получить один из сельскохозяйственных наделов. Переселенцы из других регионов получают подъемные в размере 110 тысяч рублей.

«Сейчас у нас на геоинформационной карте региона 3700 гектаров земель сельхозназначения уже зарезервировано жителями со всей России и из самой Вологодской области», — констатировал Олег Кувшинников.

Эксперты отметили, что региональные власти сегодня особое внимание уделяют решению социальных и демографических вопросов. Во многих субъектах родители новорожденных получают подарочные наборы со всем необходимым. В Ямало-Ненецком автономном округе молодые мамы и папы сами определили состав такого комплекта, высказав свои пожелания в Instagram.

В Вологодской области правительство вручает подарочные наборы не только совсем крохам, но и уже вполне самостоятельным юным вологжанам. В рамках проекта «В первый раз в первый класс» портфели со школьными принадлежностями в 2019 году получат все 16 185 первоклассников региона.

Участники разговора отметили и появление специальных социальных программ для старшего поколения, в том числе для представителей предпенсионного возраста. Заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев рассказал о региональном проекте «Активное долголетие».

«У нас все люди старшего возраста могут бесплатно посещать учреждения культуры и спорта под руководством наставников, причем, я подчеркиваю, это комплексная работа, а не разовые акции», — отметил он.

Среди сахалинских проектов на пресс-конференции был также отдельно отмечен видеодневник главы региона Валерия Лимаренко на YouTube. Эксперты оценили его как пример повышения открытости региональных властей.

Ранее руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына назвала сумму экономии регионального бюджета в рамках проекта по лишению чиновников личных автомобилей.

Кроме этого, участники пресс-конференции отметили усиление тенденций вовлечения населения в решение проблем развития регионов, развитие диалога с властью, а также формирование институтов наставничества и усиление контроля за реализацией управленческих решений.