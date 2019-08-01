Захарова рассказала о состоянии задержанных в Иране российских моряков

Москва, 1 августа. Посольство России в Иране внимательно следит за ситуацией с тремя российскими моряками, которые работали на борту задержанного Тегераном британского танкера. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов.

«Посольство России в Иране на регулярной основе держит на контроле вопрос с тремя российскими гражданами из числа членов экипажа британского танкера, который стоит на якоре в иранском порту Бендер-Аббас», — отметила она.

Захарова также добавила, что сотрудникам российского посольства разрешили встретиться с задержанными моряками. Состояние здоровья у россиян хорошее, они получают все необходимое продовольствие и медикаменты, поэтому жалоб на действия иранской стороны нет.

Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей Исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero за нарушение международных правил. На борту корабля находятся три российских моряка.

27 июля стало известно, что российские дипломаты встретились с соотечественниками. В настоящий момент Москва обсуждает с Тегераном вопрос возвращения россиян.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что РФ будет защищать россиян, которые находятся на задержанном британском танкере, и предпринимать все необходимые меры для того, чтобы их освободить. По словам парламентария, сложившаяся ситуация является продолжением нагнетания обстановки вокруг Ирана со стороны США.