Симоньян предрекла скорую «смерть» телевидения

Москва, 1 августа. Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что скоро телевидение превратится в «эдакий самовар», пережиток прошлого, ненужный в современном мире, где все пользуются электрочайниками.

Главным источником информации и развлечений становится Интернет и, по мнению Симоньян, телевидение не в силах переломить эту тенденцию. Так она прокомментировала итоги нового опроса «Левада-центра» об отношении россиян к ТВ.

По словам главреда телеканала RT, основной и роковой недостаток телевидения – «жесткость, неповоротливость».

«Оно не дает возможности мгновенного выбора. А интернет — дает. Телевидение неудобно, а интернет удобен», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Журналистка считает, что это закономерно и логично, ведь в мире все «неудобное и медленное всегда уступает удобному и быстрому».

«Телега уступает место авто, перьевая ручка – шариковой», — добавила она.

В заключение Симоньян дала неутешительный прогноз, заявив, что «наше старое доброе телевидение <...> умрет еще при нашей с вами жизни». Попытки чем-то осовременить ТВ, по ее мнению, обречены на провал, «ибо болезнь заложена в генокоде», пишет Infox.ru.

Согласно опросу «Левада-центра», за последние десять лет количество людей, доверяющих новостям из телевизора, сократилось с 80% до 55%. Соцсетям и Интернуту в качестве источников информации отдают предпочтение 33% опрошенных. Опрос проводился с 21 по 27 марта 2019 года. Его участниками стали 1 тыс. 638 человек.