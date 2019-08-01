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Стали известны детали о визите Путина в Индонезию

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Стали известны детали о визите Путина в Индонезию

Москва, 1 августа. Власти Индонезии готовы подписать с Россией восемь меморандумов о взаимопонимании. Об этом в четверг заявил посол Индонезии в Москве Мохамад Вахид Суприяди, комментируя готовящийся визит президента РФ Владимира Путина в страну.

«Готовы подписать по крайней мере восемь меморандумов о взаимопонимании во время визита Путина. Есть еще 18 соглашений, которые находятся в стадии доработки», — пояснил он агентству РИА Новости.

Дата визита российского лидера в Индонезию пока неизвестна, однако предполагается, что поездка состоится не позднее начала 2020 года.

Ранее сообщалось, что Путин намерен подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Индонезией. Также не исключено, что стороны подпишут соглашение об упрощении визового режима.

Отметим, что между Москвой и Джакартой давно налажено военное сотрудничество. В апреле Индонезия подписала с Россией контракт на покупку плавающих бронетранспортеров для морской пехоты БТ-3Ф и боевых машин пехоты БМП-3Ф для нужд армии.

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