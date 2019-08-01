Богомолов призвал организаторов незаконных митингов не подвергать опасности детей

Москва, 1 августа. Театральный режиссер Константин Богомолов раскритиковал организаторов противозаконных митингов в Москве.

Режиссер назвал «опасной игрой» призывы к участию в несанкционированных митингах, отметив, что для некоторых это может закончиться реальными тюремными сроками. Богомолов выразил уверенность, что любая политическая борьба должна осуществляться исключительно в правовом поле, так как призывы к участию в незаконных митингах могут испортить людям жизнь.

«Звать людей на несогласованные акции — опасная игра. И не надо прикрываться шутками о прогулках. Надо чтобы все — и особенно дети — понимали, что ценой этого может стать поломанная судьба», — написал Богомолов в своем Instagram.

Напомним, 27 июля в Москве состоялся несанкционированный митинг, организованный «независимыми кандидатами» в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации на выборах из-за фальсификации избирательных документов. Мосизбирком отказал в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы сторонникам скандального блогера Алексея Навального из-за многочисленных нарушений.

«Независимые кандидаты» из команды Навального были пойманы на фальсификации подписных листов. В конце июня сотрудники столичной полиции обнаружили подпольную «фабрику», где осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку Любови Соболь, Ильи Яшина и других сторонников Навального. Позднее в Мосизбиркоме сообщили, что в подписных листах «независимых кандидатов» были обнаружены «мертвые души».