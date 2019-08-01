Снижение ставки ФРС США работает на интересы России

Решение Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федрезерва США о снижении учетной ставки на 0,25%, до 2—2,25% годовых, принятое на прошедшем 31 июля заседании, трудно назвать сенсационным. Его не только ждали — оно почти официально было заявлено главой ФРС Джеромом Пауэллом на пресс-конференции после заседания FOMC 19 июня.

Как отмечает корреспондент Федерального агентства новостей, предыдущее движение вниз этого показателя датируется уже далеким 16 декабря 2008 года.

Вторая волна мирового кризиса?

Тогда, чтобы финансовый кризис, начатый банкротством корпорации Lehman Brothers, не стал глобальной социально-экономической катастрофой, учетная ставка ФРС в рамках курса количественного смягчения (Quantitative easing, QE) была снижена с 1% до 0,25% годовых и продержалась на этом минимальном уровне ровно семь лет, до 16 декабря 2015 года. Проще говоря, мировые финансовые рынки заливали ликвидностью, выкупая плохие, «токсичные» долги.

Но это, в свою очередь, привело к тому, что вся экономическая деятельность «потеряла берега» и почти полностью сконцентрировалась на финансовых операциях, вернее — спекуляциях. А в реальном секторе стали возможными и даже необходимыми в качестве прикрытия такие масштабные аферы, как «сланцевая революция» или проекты Илона Маска.

Кстати, и финансовому кризису 2008 года предшествовал период недолгого, но весьма глубокого снижения учетной ставки ФРС: с 5,25% в июне 2006 года до уже обозначенного минимума 0,25% в декабре 2008-го. Поэтому вопрос о том, не является ли нынешний перелом тенденции в динамике учетной ставки прологом ко второй волне финансового кризиса, звучит весьма актуально, хотя пока и в фоновом режиме.

Тем более что первые последствия решения FOMC выглядят, так сказать, не вполне штатными. Да, доллар ослабел, цены на сырьевые товары, включая нефть, выросли, но вот фондовый рынок, напротив, немного просел, причем весьма ощутимо: индекс Доу-Джонса снизился на 1,23%, а индекс Nasdaq — на 1,19%. Эту парадоксальную реакцию можно объяснить тем, что часть инвесторов предпочли уйти из чересчур перегретого рынка акций на более перспективные рынки сырья.

Еще одним интересным моментом является совпадение принятого ФРС решения с утвержденным накануне Конгрессом США безлимитным повышением потолка федерального долга до конца 2021 финансового года. Снижение учетной ставки делает обслуживание этого долга, ныне превышающего 22,5 трлн долл., более дешевым и «приглашает» к его дальнейшему увеличению. Кроме того, это дает Дональду Трампу полное финансовое обеспечение для переизбрания на президентских выборах 2020 года.

Хуже вражды с англосаксом...

Что все это значит для России? И значит ли хоть что-то?

Да, значит — Россия только выиграет. Прежде всего, за счет повышения экспортных доходов и улучшения платежного баланса страны. Впрочем, высокие цены на нефть и газ — это, как известно, палка о двух концах, особенно, если не вкладывать эти деньги в развитие производительного сектора собственной экономики. Сейчас это называют «голландской болезнью», а пятьсот лет назад это была «испанская болезнь», когда потоки золота и серебра из Америки транзитом через Мадрид шли в Англию, ту же Голландию и другие страны Европы.

В нашем же случае речь должна идти не просто об импортозамещении, а о системной модернизации отечественной экономики на основе новой «суммы технологий». Потому что в противном случае та часть общества, которая не занята производительным трудом и не собирается этим заниматься, будет не только расти, но и представлять собой отличный «горючий материал» для разжигания в России внутренних социально-политических конфликтов.

Во-вторых, что не менее важно, можно прогнозировать новую «разрядку» в отношениях между Россией и «коллективным Западом», особенно если процесс снижения учетной ставки ФРС будет продолжен, а он, скорее всего, будет продолжен.

Это не означает отмены антироссийского санкционного режима де-юре, но он будет смягчаться «явочным порядком», де-факто. Некоторым российским компаниям, даже «подсанкционным», будут — возможно, через третьи страны и оффшоры — предоставляться новые кредиты, начнут реализовываться совместные проекты, в том числе замороженные, и так далее. Разумеется, под встречные шаги с российской стороны, прежде всего внутри- и внешнеполитические, согласно испытанной и безотказной схеме «кредиты — в обмен на влияние».

Этот алгоритм действий «коллективного Запада» не меняется на протяжении столетий, поэтому «хуже вражды с англосаксом может быть только дружба с ним», как справедливо заметил больше века назад отечественный геополитик генерал Алексей Вандам (Едрихин).

В целом, подводя итог, можно сказать, что нынешнее «техническое» решение ФРС знаменует собой почти открытое признание того, что США (и «коллективный Запад» в целом) не выдержали взятый ими еще в 2009 году антикризисный курс на трансформацию глобальной экономической и политической системы путем необъявленной «гибридной мировой войны». Теперь им как воздух необходимо хотя бы временное перемирие сразу на двух «фронтах» этой войны: российском и китайском.

Отсюда — попытки «демонстрации американской силы» (выступления оппозиции в Гонконге — для КНР, в Екатеринбурге и Москве — для РФ, ослабление доллара — для всего мира) ради обеспечения более выгодных переговорных позиций. Но после военно-политических провалов США в КНДР, Сирии, Венесуэле и Иране эти попытки выглядят как стремление делать хорошую мину при плохой игре.