Третья партия косаток покинула «китовую тюрьму» в бухте Средняя

Магадан,1 августа. Специалисты начали в четверг третий этап операции по транспортировке морских животных из бухты Средняя до места их выпуска к мысу Перовского в Сахалинском заливе, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Три косатки, самец, молодая самка и «вожак» группы – старшая самка – отправятся по уже известному маршруту — Хабаровск — поселок Иннокентьевка — мыс Перовского.

Животных перевозят опытные ветеринары, тренеры и специалисты по транспортировке, а также сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и его Тихоокеанского филиала. По оценкам ветврачей косатки готовы к перевозке.

Уже завершилась сложная и технологичная операция по погрузке. Как рассказали ФАН во ВНИРО, специалисты будут сопровождать животных на протяжении всего пути, находясь с ними в транспортировочных ваннах. Они уже хорошо знакомы косаткам, что очень важно: это не вызовет у морских млекопитающих дополнительный стресс.

По прогнозам, погодные условия в месте выпуска мормлеков в Сахалинском заливе должны быть благоприятными, волнение на воде не ожидается.

Выпуск состоится на следующей неделе, в мероприятии примут участие представители организации Greenpeace и российских телеканалов.

Прошлые два выпуска завершились благополучно, и сейчас ученые продолжают отслеживать перемещение животных с помощью спутниковых меток. Оказалось, что не все животные, прожившие бок о бок год, не стали держаться вместе. Например, молодая самка из предыдущего выпуска сейчас путешествует отдельно от своих старших товарищей.

Специалисты говорят, было трудно рассчитывать на то, что животные, жившие в разных вольерах, и не видевшие друг друга, в дикой природе соберутся в одну группу (тем более что и изначально они были из разных семей). Тем не менее животные из первого и второго выпуска сейчас держатся в непосредственной близости друг от друга и двигаются синхронно, и это позволяет ученым предположить, что они объединились.