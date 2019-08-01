Алексиевич отреагировала на публикации о своей бисексуальности

Минск, 1 августа. Белорусская писательница Светлана Алексиевич отреагировала на публикации в СМИ о своей бисексуальности.

В одном из интервью для польских журналистов из Gazeta Wyborcza Алексиевич рассказала о своем новом сборнике любовных рассказов. Писательница написала 100 историй, половина из которых изложена от лица женщины, а оставшаяся часть — от лица мужчины. Она уточнила, что вести повествование, описывая мужские чувства, оказалось нелегко. Алексиевич добавила, что ей «пришлось» рассказывать о любви женщины к женщине.

«Я сама любила в жизни и женщин, и мужчин», — подчеркнула она.

Заявление было растиражирована СМИ, которые приняли его за каминг-аут, объявляя писательницу якобы бисексуалкой. Алексиевич отреагировала на эти многочисленные публикации. Автор подчеркнула, что не намерена с кем-либо обсуждать свою жизнь, и уточнила, что ей «плевать, как трактуют ее слова».

«Эти трактовки меня не задевают, потому что все выдумывают, кто во что горазд, называют и русофобкой или еще что-нибудь, — заявил она в эфире радиостанции «Говорит Москва», — я уже устала от этого. Мне все равно. Возражать против таких публикаций не собираюсь».

Таким образом, писательница не подтвердила, но и не опровергла информацию о своей бисексуальности.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов нашел связь между ориентацией Алексиевич и ее «яростной русофобией». Он выявил у нее «ментальное безумие», которое, по словам парламентария, «замешано на совершенно националистическом понимании мира и русофобии». Он констатировал, что это «продолжение ее психического заболевания, расстройства сексуального поведения», пишет «Взгляд».