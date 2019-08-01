СК РФ поблагодарил «Дождь» за помощь в установлении провокаторов на митинге в Москве

Трансляция телеканала «Дождь» оказала значительную помощь силовикам при выявлении провокаторов на незаконном митинге оппозиции в Москве и их последующем задержании. Об этом говорится в благодарности на имя генерального директора канала Натальи Синдеевой.

СК России направил благодарность на имя генерального директора телеканала «Дождь» Натальи Синдеевой за вклад в выявление провокаторов на незаконном митинге, прошедшем 27 июля в Москве. Отмечается, что несогласованная акция сопровождалась массовыми беспорядками, однако трансляция «Дождя» оказала «значительную помощь в выявлении правонарушителей».

В связи с этим сотрудникам «Дождя», в частности, генеральному директору Наталье Синдеевой, а также главному редактору Александре Перепеловой и работающим «на полях» корреспондентам была объявлена «искренняя благодарность за тесное сотрудничество и достижение высоких результатов по обеспечению защиты законодательства РФ и правопорядка в городе Москве».

Письмо написано в ироничной форме, учитывая, что телеканал «Дождь» является оппозиционным и регулярно освещает митинги исключительно однобоко, оправдывая или умалчивая о провокаторах и обвиняя правоохранительные органы.

Напомним, на митинге 27 июля действовали провокаторы не только из Москвы, но из регионов, а также с Украины и Прибалтики. Участники митинга применяли насилие в отношении сотрудников ОМОНа, кидали в них куски асфальта, бутылки и урны. Кроме того, над толпой был распылен газ, в результате чего пострадали шесть правоохранителей.