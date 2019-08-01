«Автоваз» повысил цены на модели Lada

Москва, 1 августа. Российская автомобилестроительная компания «Автоваз» повысила цены на машины, сообщили в пресс-службе предприятия.

Как пишет РИА Новости, цены на модели Lada выросли на 0,9%. Однако увеличение стоимости не связано с работой поставщиков, заметили в пресс-службе.

Отметим, это уже третье повышение за 2019 год. Изначально «Автоваз» поднял цены на весь модельный ряд на 2,5-3% из-за увеличения НДС. Также с 1 июля на пять тысяч рублей поднялась стоимость всех модификаций Lada Vesta и Lada Granta.

Напомним, первые фотографии обновленного автомобиля Lada Vesta появились в Сети. Автор снимков заявил, что «АвтоВАЗ» может сделать сразу две измененные версии модели.